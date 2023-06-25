階下囚、熱狗小販、餐飲大亨　瓦格納首領普里格津的傳奇人生

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普里格津在1961年6月出生於俄羅斯聖彼得堡，和蒲亭有著共同的故鄉。18歲時，他因偷竊被逮，兩年之後，再次因為搶劫、詐騙遭到逮捕，這次他判12年有期徒刑，最後在獄中待了9年。1990年出獄後，擺了一個小攤子賣熱狗，之後餐飲版圖不斷擴大，21世紀初，他與蒲亭建立了關係，成為克里姆林宮承辦宴會的餐飲大亨，像是2006年蒲亭為美國小布希總統舉行的國宴，就是由普里格津的公司所負責。藉由和蒲亭的交情，普里格津也承包了俄羅斯各級中小學、政府機關、軍方的飲食，餐飲王國由此誕生，普里格津本人賺的盆滿缽滿。
除了餐飲業，普里格津挾著雄厚資本進軍網路產業，創辦俄羅斯網路水軍公司「巨魔工廠」（troll factory），透過傳播假訊息等「認知戰」，介入2016年美國總統大選。
至於在俄烏戰爭中戰功彪炳的瓦格納集團，早在2014年的克里米亞戰爭就受到關注。據政治新聞網站Politico報導指出，瓦格納集團在2014年時因參與烏東地區的戰役一砲而紅，當時集團創辦人普里格津對外表示，「建立這個組織是為了保護俄羅斯克里米亞的利益。」之後，瓦格納集團陸續參與利比亞、敘利亞、中非共和國以及多個非洲國家的軍事行動。據英國《金融時報》報導，普里格津除了透過瓦格納集團參與非洲和中東的軍事行動，也在這些地方開採油氣、鑽石和黃金等天然資源，估計至少賺進2.5億美元。
普里格津在24日發起武裝叛亂，無論未來局勢如何發展，都宣告著他與蒲亭的友誼再也回不去了，無論普里格津如何用「愛國者」的外衣包裝反叛行徑，都難以見容於蒲亭。這位昔日的階下囚會否重返大牢，又或是擁兵自重、顛覆政權，全球屏息關注。