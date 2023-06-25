瓦格納停止兵變！俄羅斯撤銷普里格津刑事起訴 承諾撤換軍方高層
在白俄羅斯總統盧卡申科（Nikolai Lukashenko）調停下，俄羅斯「瓦格納」（Wagner Group）傭兵集團的「兵變」暫告落幕，避免在俄國境內爆發軍事衝突的危機。俄羅斯官媒稍早報導指出，克里姆林宮發表聲明，證實已經撤銷對瓦格納領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）的刑事起訴，其他瓦格納成員未來也不會遭到追究。據傳普里格津將會離開俄羅斯，前往白俄羅斯。
國際中心楊雅婷／綜合報導
此外，根據中國媒體《網易》報導，俄羅斯總統蒲亭為阻止瓦格納集團向莫斯科挺進，向普里格津承諾，以俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）為首的軍方高層將會遭到撤換。
這次俄羅斯與白俄羅斯聯手拆彈，說服瓦格納集團停止在俄羅斯境內的軍事行動，成功化解蒲亭政權垮台危機，可以看出蒲亭在處理問題上的效率與彈性，他和白俄總統盧卡申科之間的互信，也在此事件中展露無遺。
這起「兵變」結束後，網路上一則影片中，俄羅斯南部羅斯托夫的瓦格納武裝士兵開心大喊：「讓我們一起收拾行裝，一起回家吧！」話一說完，不少人拍手歡呼。但瓦格納集團退出俄烏戰爭後，早已露出疲態的俄羅斯正規軍要如何打贏戰爭，恐怕會讓蒲亭傷透腦筋。