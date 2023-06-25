NBA／紐約尼克拒絕執行球隊選項 Derrick Rose將成為自由球員
隨著NBA自由市場大門即將開啟，各隊近期的操作也越來越熱絡，根據《The Athletic》記者Fred Katz報導，紐約尼克拒絕執行「飆風玫瑰」Derrick Rose下賽季價值1560萬美元的球隊選項，他將成為完全自由球員。
記者黃建霖/綜合報導
Rose近年一直是「浴火鳳凰」式的勵志生涯代表，在大傷之後他靠著努力轉型，成為一名能夠在場上產生多方面貢獻的老將，也讓自己重新贏得了尊重。34歲的他在2020-21賽季被交易到尼克之後，又在這裡打了2個完整的賽季。
儘管Rose本季場均只有12.5分鐘的上場時間，但紐約當地記者Steve Popper表示，雖然他在場上對球隊的幫助逐漸減少，但在更衣室中一直表現得非常職業，他的經驗和領導力將是其能探索下一份合約的關鍵。
根據報導，Rose還是有可能以一份年薪較低的合約回歸尼克，但在球隊後場已經有Jalen Brunson、Immanuel Quickley和Miles McBride的情況下，他更可能會選擇其他需要控衛人手的球隊。
在2022-23賽季的例行賽，Rose場均可以得到5.7分1.5籃板1.8助攻；季後賽則只打了一場比賽，只要是在勝負底定的時刻，象徵性露面。