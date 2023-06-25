瓦格納兵變危機落幕！坦克開上街如八月政變　分析：蒲亭顯得虛弱

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但是瓦格納集團在過去24小時的行動證明了，即使過去與克里姆林宮之間存在任何協議，但也已經泡湯。瓦格納軍隊從烏東長驅直入進入俄羅斯朝著莫斯科前進，一路上沒有碰上太多阻礙，甚至還佔領了羅斯托夫的重要軍事據點。
消息傳出後，俄羅斯當局要求普里格津取消這次的行動，但莫斯科早已陷入混亂狀態，裝甲車行駛在莫斯科街道上，為了保護國防部以及其他官僚中心；另外也能看見警察設置路障，挖土機正在挖掘道路。
報導指出，這些非比尋常的狀況讓人回想起1991年發生的「819事件」（八月政變），雖然當時包括KGB在內的蘇共強硬派發動的政變最終以失敗告終，卻加速了蘇聯在幾個月後的滅亡。
不過現在要判斷歷史是否重演還為時過早，普里格津的行動並非為了和平，而是要俄羅斯在烏克蘭展開更有力的攻勢，減少士兵不必要的犧牲。
報導認為，但在瓦格納這次的行動後，蒲亭看起來在2000年就任總統以來的任何時候都還要更加虛弱。即使瓦格納行動以失敗告終，但帶來的衝擊將持續數個月，加劇政局不穩定，並引發大眾對於蒲亭是否適合擔任領導人的質疑。
報導在最後表示，蒲亭奪取整個烏克蘭並將其與俄羅斯「重新統一」的夢想並未實現，而這只是獨裁者的幻想，現在的俄羅斯正處在內亂邊緣，戰勝基輔也比以往任何時候都還要遙遠。