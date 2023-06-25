MLB／大谷翔平明顯壞球仍開轟！主播嚇到：他是從哪個星球來的？

NBA／交易來Paul是為了找回進攻多樣性　Kerr：我們需要一些變化

▲勇士總教練Steve Kerr解釋球隊之所以交易來Chris Paul的原因，主要是為了找回進攻多樣性。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士總教練Steve Kerr解釋球隊之所以交易來Chris Paul的原因，主要是為了找回進攻多樣性。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士和Chris Paul看起來是一個奇怪的組合，不過球隊管理層認為這個夏天他們必須要為陣容添加一些不同的元素，特別是在進攻端方面。勇士總教練Steve Kerr坦言在對戰洛杉磯湖人的系列賽中，他們發現球隊失去了「多樣性」，因此引進Paul就是他們試圖找回前者的重要操作之一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士仍然喜歡以Stephen Curry、Draymond Green、Klay Thompso等人為首的王朝核心，但在經歷了上賽季的掙扎之後，他們知道自己必須對陣容中的其他部分做出一些重要的改變。而Paul的交易案顯然就是對此的回答。

Kerr受訪時直言這支球隊將會變得和之前非常不同，他說球隊過去幾年勇士取得了非常大的成功、他們當然也很喜歡這個團隊中的成員，但所有人都意識到此刻必須要做出某些改變。

「這並不意味著我們需要徹底的變革，但我們確實需要某種變化（Needed a Shift）。我想組織中的每個人都意識到了這一點。」Kerr認為這次的交易是積極的，他們得在球風和薪資結構上上做出一些改變，才能追上今年總冠軍丹佛金塊隊和其他西區的強權。

用Paul換Jordan Poole，能讓勇士在未來擺脫將近1億美元的薪資，這有助於他們在下個賽季將團隊薪資降低到第二硬工資帽之下；而且如果Paul再次遭遇傷病困擾，球隊也可以不執行他在2024-25賽季的非保障合約，或者將這份合約換成另一位高薪球員。這方面他們得到了更多彈性。

至於在球場上，勇士過往並不喜歡大量執行擋拆，他們通常只在關鍵時刻才使用它，但這並不意味著這支球隊反對打這種戰術。下個賽季，Paul在帶領第二陣容時，擋拆將會成為他們在場上進攻端的主要運行模式。

「如果你去看我們對湖人隊的系列賽、也許還有對國王的最後一戰，我們幾乎打了100次高位擋拆，一次又一次、一次又一次，Steph在這方面是致命殺手；但同時這也會限制了你使用其他方式發起進攻的能力，並且給他承受過重的壓力。」Kerr如此說道。

Kerr稱，只要他們願意，當然有能力打好擋拆，也強調未來以Stephen Curry為核心的無球體系仍然會是重要的進攻手段，重要的是取得多樣性，去豐富整個體系。

「Steph說過的一件事——這是在湖人系列賽後最能說明問題的一句話是：『我們得分的方式沒有足夠的多樣性』，整個系列賽我們都很依賴Steph的高位擋拆，球隊沒辦法創造足夠的進攻威脅。」Kerr表示當勇士處於最佳狀態時，能產生很多出色的傳球，有很多點可以串聯，這些人知道如何和Curry一起打球，並利用他的吸引力創造上籃和投籃機會。所以他們希望能找回這種體系的多樣性。

「今年我們失去了這種能力，所以我們希望明年能重新獲得它。當我們需要得分時，Steph/Draymond可以打高位擋拆，這是我們最好的進攻方式——像是98英哩的快速球一樣，但如果你投到紅中，還是會被掃出球場外，這就是我們對上湖人隊系列賽時所發生的事情。球隊沒有足夠的多樣性。就像Steph所說的，我們沒有變速。」

NBA／C.Paul交易案具有風險　但帶來勇士主帥Kerr想要的傳統控衛

NBA／Paul在勇士將扮演什麼樣的角色？美媒：Curry不在場時的解答

NBA分析／Chris Paul加入勇士得去適應無球　失去Poole的代價不小

NBA／被交易到勇士震撼聯盟　Chris Paul透露「已有和Curry聊過」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀