NBA／交易來Paul是為了找回進攻多樣性　Kerr：我們需要一些變化

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Kerr受訪時直言這支球隊將會變得和之前非常不同，他說球隊過去幾年勇士取得了非常大的成功、他們當然也很喜歡這個團隊中的成員，但所有人都意識到此刻必須要做出某些改變。
「這並不意味著我們需要徹底的變革，但我們確實需要某種變化（Needed a Shift）。我想組織中的每個人都意識到了這一點。」Kerr認為這次的交易是積極的，他們得在球風和薪資結構上上做出一些改變，才能追上今年總冠軍丹佛金塊隊和其他西區的強權。
用Paul換Jordan Poole，能讓勇士在未來擺脫將近1億美元的薪資，這有助於他們在下個賽季將團隊薪資降低到第二硬工資帽之下；而且如果Paul再次遭遇傷病困擾，球隊也可以不執行他在2024-25賽季的非保障合約，或者將這份合約換成另一位高薪球員。這方面他們得到了更多彈性。
至於在球場上，勇士過往並不喜歡大量執行擋拆，他們通常只在關鍵時刻才使用它，但這並不意味著這支球隊反對打這種戰術。下個賽季，Paul在帶領第二陣容時，擋拆將會成為他們在場上進攻端的主要運行模式。
「如果你去看我們對湖人隊的系列賽、也許還有對國王的最後一戰，我們幾乎打了100次高位擋拆，一次又一次、一次又一次，Steph在這方面是致命殺手；但同時這也會限制了你使用其他方式發起進攻的能力，並且給他承受過重的壓力。」Kerr如此說道。
Kerr稱，只要他們願意，當然有能力打好擋拆，也強調未來以Stephen Curry為核心的無球體系仍然會是重要的進攻手段，重要的是取得多樣性，去豐富整個體系。
「Steph說過的一件事——這是在湖人系列賽後最能說明問題的一句話是：『我們得分的方式沒有足夠的多樣性』，整個系列賽我們都很依賴Steph的高位擋拆，球隊沒辦法創造足夠的進攻威脅。」Kerr表示當勇士處於最佳狀態時，能產生很多出色的傳球，有很多點可以串聯，這些人知道如何和Curry一起打球，並利用他的吸引力創造上籃和投籃機會。所以他們希望能找回這種體系的多樣性。
「今年我們失去了這種能力，所以我們希望明年能重新獲得它。當我們需要得分時，Steph/Draymond可以打高位擋拆，這是我們最好的進攻方式——像是98英哩的快速球一樣，但如果你投到紅中，還是會被掃出球場外，這就是我們對上湖人隊系列賽時所發生的事情。球隊沒有足夠的多樣性。就像Steph所說的，我們沒有變速。」