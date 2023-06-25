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柬埔寨盜獵活動猖獗！華南豹淪為「富人美食」　恐無法繁衍致滅絕

▲由於柬埔寨氾濫的盜獵活動，導致華南豹即將在該國滅絕。（圖／翻攝自Panthera）
▲由於柬埔寨氾濫的盜獵活動，導致華南豹即將在該國滅絕。（圖／翻攝自Panthera）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近來野生貓科保育組織發現，華南豹（Indochinese leopard）數量大幅減少，甚至導致族群已陷入繁殖危機，即將在柬埔寨滅絕。而這歸因於柬埔寨氾濫的盜獵活動。

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根據《CNN》報導，據全球野生貓科保育組織「Panthera」報告，2009年至2019年期間，研究人員在柬埔寨東部平原的保護區設置數百個攝影機，試圖找尋華南豹，但這段期間卻只發現了35隻，且到了2021年卻連一隻都看不到了。

報告顯示，在研究期間，柬埔寨的人為活動就增加了20倍，華南豹落入陷阱喪命的可能性飆升了1000倍。由於該地區盜獵活動盛行，而這是由於柬埔寨上層社會對野生肉的高需求導致。野生華南豹肉被認為是美味佳餚以及身份地位的象徵。

除此之外，當地獵人也會獵捕這些野生貓科動物獲取皮毛，再加上因不當人類活動而喪失棲息地的華南豹數量急劇減少，造成不可挽回的後果。牛津大學野生動物研究組織WildCRU認為，該物種已不再具有繁殖下一代的可能。

在過去，華南豹遍佈整個中南半島地區，橫跨柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南和中國西南部的部分地區，但由於人類的入侵，導致牠們的棲息地幾乎消失。目前華南豹主要分布的地區僅剩泰緬邊境，但野外數量甚至可能不到900隻。

研究報告補充稱，由於缺乏資金，沒有針對華南豹的保護舉措，儘管當局過去十年加強打擊盜獵的執法力度，但非法野生動物貿易的規模仍前所未有的龐大。報導指出，僅懲罰獵人不足以阻止野生動物消失，研究人員呼籲因以全國為範圍積極減少野味消費。

柬埔寨不僅盜獵問題嚴重，也是70年代以來森林砍伐率最高的國家之一。該組織估計，2001年至2018年間，位於保護區內的森林覆蓋面積已減少約55萬7000公傾。過去無國界記者組織也曾報導，活動人士經常冒著生命危險保護森林，2022年，就曾發生5名報導柬埔寨南部森林大規模遭到砍伐的記者被逮捕。

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