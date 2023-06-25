端午連假最後一天！國道11地雷路段報你知　國5恐塞到晚上8點

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至於今日凌晨0時至5時平均交通量為7.6百萬車公里，為年平均平日的2.1倍，預估今日交通量為110百萬車公里。而目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為11.3百萬車公里。
高公局也預判，今日國道車潮仍以「北向」為主，11路段車多易壅塞，其中國5北向宜蘭-坪林上午9點車流就會出現，車多擁擠情況會至晚上8點為止；西部國道國1北向苗栗至湖口、國3關西至大溪路段從下午3點至晚上8點地段也會有一波車多壅塞的情況；中部國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山這幾個路段都是從下午3點至傍晚6點會有車多壅塞現象。
國道橫向部分，高公局預判，在國4西向潭子系統-豐勢今日下午1點至下午4點車多壅塞的情形；在國6西向舊正-霧峰系統下午4點至晚上7點車輛也會較集中；國10西向仁武-左營端下午3點至晚上7點會有車多壅塞的現象。高公局建議，西部國道南部地區北向用路人於上午9時前出發，中部地區北向用路人於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發，節省寶貴時間。
另外，今日持續有國道相關疏導措施，包括中午12時至晚上9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、下午1時至傍晚6時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制、單一費率、凌晨0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等，開車上國道前別忘多留意。