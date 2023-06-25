周貶1.82角！這些利空因素 匯銀人士：新台幣不排除貶破31元大關
在外資持續落跑及亞洲主要貨幣兌美元走弱之下，新台幣兌美元端午放假前夕6月21日貶破30.9元，盤中更一度貶至30.984元，逼近31元大關，終場收30.92元兌1美元，創近7個月收盤新低價，而累計周貶1.82角，貶幅0.59%，周線也連3黑。展望後勢，匯銀人士指出，隨著美國聯準會（Fed）可能還要升息2碼，主席鮑爾（Jerome Powell）亦暗示可能繼續升息，以控制通膨，因此，除非外資回心轉意，新台幣不排除出現補跌行情，並進一步貶破31元的可能。
記者顏真真／台北報導
匯銀人士指出，雖然外資有大量匯出，但在台股的賣超並不算太大，後續的動向值得關注，尤其新台幣跟隨人民幣弱勢而走貶，一舉貶破30.9元大關，波動劇烈下，央行也未明顯進場阻貶，頗有「放手」的意味，只是出口商見新台幣接近31元低價，也積極拋匯，使得新台幣呈量增價貶格局。
不僅如此，美國聯準會即便暫停升息，今年卻可能還會再升息2碼，尤其聯準會主席鮑爾也堅定要讓通膨降至聯準會的目標2%，引發市場擔憂會有更多的貨幣緊縮措施，美國必須繼續升息，以抑制高通膨。
匯銀人士則指出，由於目前市場普遍預期台灣不會再升息，在台灣升息的條件相對不足，美台利差擴大，加上人民幣貶壓仍在，市場亦預期短期人民幣可能繼續貶向7.2元價位，因此，如果外資沒有回心轉意匯入，新台幣將續弱，尤其端午連假後，新台幣不排除出現補貶行情，甚至不排除貶破31元的可能，就看央行要不要守還是直接放手。