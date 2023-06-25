竹北瓦斯氣爆！受災戶1人1天1200住宿補助 縣長楊文科：責無旁貸
新竹縣竹北地區，24日上午發生多處瓦斯外洩、民宅火警，及一處氣爆事故，肇因為新竹瓦斯公司設備異常，軸流閥遭異物入侵，導致壓力過高引發，對此，新竹縣長楊文科表示，整起事件縣府責無旁貸，並指出新竹瓦斯公司會全權負責。楊文科提到，後續會全面預防性更換全縣18個軸流閥，也會更換具壓力與漏氣異常遮斷功能的微電腦瓦斯表，異常時將自動斷氣，待確保安全無虞之後，才會讓民眾返家。
記者林盈君／綜合報導
而瓦斯外洩後，多起民宅發生火警、瓦斯外洩，以及氣爆事件釀3傷送醫，楊文科表示，目前受災社區封鎖中，工務處將邀集建築師和技師勘驗，並委託專家協助鑑定，直到確認建築物安全。另外，基於照護居民安全，所有須外宿的居民住宿費，1人1天補助1200元，其中包括依親及住宿朋友家也一樣補助，全權由瓦斯公司負責，且在居民順利返家之前，住宿補助都會持續。
楊文科強調，縣政府絕對會負起責任，後續包括傷者醫療費、復健費用及後續心理諮商等，也會全權負責；而新竹瓦斯公司也設立窗口，受理賠償事宜，受災民眾可通報房屋等財產損失等。另外，轄區警方也在受災大樓設置臨時巡邏箱，防制竊盜等治安事件發生，確保民眾住家財產安全。