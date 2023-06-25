李強訪德法挖美牆腳　分析：台海問題是一大變數

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報導指出，美中關係日趨緊張，歐洲內部對中國的看法也很不同。總體來說，因為人權等議題，北歐國家對中國越來越懷疑；中東歐國家，除了匈牙利，因為中國對立陶宛的經濟霸凌和對俄羅斯的支持，對北京越來越反感。義大利正在討論要不要退出一帶一路。位於歐洲大陸之外的英國在對中戰略上已經與美國越來越趨相近。
在此情況下，美國企業研究所歐洲政治和經濟資深研究員羅哈克（Dalibor Rohac）認為，北京選擇德法作為阻止美歐政策進一步靠攏的突破口是可以理解的選擇。因為法國一直是歐洲戰略自主的支持者，對很多人來說意味著就是對美國的自主。而德國是中國非常重要的經濟夥伴。因此，讓這兩個國家站在北京一邊當然是至關重要。
分析人士說，在美中關係惡化的現在，歐洲對中國更加重要。李強此行訪歐的重頭戲，是勸說德國和法國的工商界人士相信對中國「去風險」、「降依賴」、「脫鉤斷鍊」是錯誤的選擇。
6月19日，李強在與西門子、大眾、賓士等德國企業負責人會晤時指出，不合作才是最大的風險，不發展才是最大的不安全。6月21日，李強在巴黎讚賞法國政府反對陣營對抗和脫鉤斷鍊，希望共同維護中法、中歐產業鏈供應鏈穩定和韌性。
當前歐洲看待中國是帶有挑戰性的合作，德國聯合政府6月14日公布首份國家安全戰略，中國被視為夥伴、競爭者和系統性對手，並指責北京為了重塑國際秩序而一再採取違背歐洲利益的行動。
羅哈克認為，除非面臨真正的考驗，否則大部分歐洲人，特別是德國和法國，還是希望能置身於美歐競爭之外，與中國和美國同時保持比較友好的關係，而台灣的可能衝突就是這個考驗。
他說，真正的考驗是台灣出現衝突，歐洲人必須做出明確的決定，必須做出承諾。但只要不必面對這樣的情況，歐洲極有可能與中國進行合作，但在必要時競爭或遏制。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1120625