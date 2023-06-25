梅雨季結束高溫狂飆！午後雷雨無情轟炸：「颱風季」越來越近了
在梅雨季結束後，台灣各地除了降雨的時間和強度明顯減緩外，連續多日的高溫也開始出現，雖然中午過後因對流旺盛，部分區域仍有較大的午後雷陣雨，不過整體來看，仍是處於穩定的天氣型態，中央氣象局局長鄭明典表示，目前「副熱帶高壓」的軸線指向台灣，未來將持續北移，一段時間後就準備進入所謂的「颱風季」。
記者張志浩/綜合報導
鄭明典說明，副熱帶高壓的勢力範圍，在梅雨季前西伸入南海，副熱帶高壓退出南海時，大約就是台灣梅雨的開始。梅雨結束後，副熱帶高壓開始北移，軸線接近並通過台灣，所以梅雨後總有一段穩定的天氣，但此時底層水氣多，白天太陽加熱容易產生對流。
鄭明典指出，當副熱帶高壓的勢力範圍持續北移，副熱帶高壓南側的赤道區逐漸轉變成「低壓帶」，低壓帶隨副熱帶高壓持續北移到北緯15度左右時，大約就是颱風季了。而氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明則說道，高壓西伸的情況有越來越顯著，不過前暫無明顯熱帶低壓或颱風發展跡象，可能要等到7月初才有新的擾動系統出現。
至於本週天氣狀況上，台灣仍維持夏季型的天氣型態，大環境風向維持偏南風到東南風，雖然沒有特別明顯的天氣系統影響台灣，不過陸地上每天都有機會出現午後熱對流雷雨，山區受熱對流影響最為明顯，平地受影響的區域則較為偏向中部、北部到東北部一帶，迎風面的花東、恆春半島整天都可能會有些局部的地形降雨機會。
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