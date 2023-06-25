NBA／Wembanyama天賦有多驚人？馬刺傳奇在他身旁都矮了一個頭
法國球星Victor Wembanyama似乎已經準備好在聖城的生活了。近期他在個人社群網站上分享了自己和Tim Duncan、David Robinson、Manu Ginobili共進晚餐的愉快時光，也讓人更期待未來他能和這些馬刺名宿有更多交流。
記者黃建霖/綜合報導
Wembanyama到底有什麼天賦、可以讓聯盟中多支球隊瘋狂追逐他？這張照片完美詮釋了一切：他讓Duncan和Robinson整整矮了一個頭，而Ginobili在他身邊就像是一個小後衛。
「我找不到比他更好的榜樣了。」在確定被馬刺選中之後，Wembanyama如此評價Duncan。根據馬刺總教練Gregg Popovich的說法，未來「石佛」和「海軍上將」都有可能以某種方式給予前者教導。
馬刺當年選中Duncan和如今選到Wembanyama的過程有些相似，都是在一個低谷期幸運地抽到了狀元籤，並且帶走了那個世代最受矚目的天才。不過要追上前輩的成就，他還有很長的路要走。
Tony Parker受訪時期待Wembanyama能為馬刺帶來更多冠軍，而我們很快就能見識到這位超級新星的魅力。Popovich在受訪時稱他將會打夏季聯賽。