收假日國道3事故已排除！中午4路段亮紅燈 這裡車速僅21公里
今（25）日是端午節連續假期收假日，交通部高速公路局指出，截至上午11時，國道全線交通量為30.6百萬車公里，只是上午國道仍有3起事故造成回堵，所幸目前都已排除。而根據高速公路1968統計，截至中午12時21分，國道壅塞排行榜前4大壅塞路段都亮紅燈，其中國5北向宜蘭至頭城，車速僅21公里，高公局預估，今日國道交通量為110百萬車公里。
記者顏真真／台北報導
高公局表示，國道今日上午10時50分國5南向13.5公里發生1小客車火燒車事故佔用外側路肩，致回堵4公里；上午11時12分國2西向5.7公里發生3小車追撞佔用外線車道；上午11時14分國3北向90.2公里發生2小車追撞佔用內線事故，致回堵1公里。不過，目前3起事故都已排除。
高公局也預判，今日下午重點壅塞路段包括國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。
另外，根據高速公路1968統計，截至今日中午12時21分，國道壅塞排行前4路段都亮紅燈，其中國5北向宜蘭至頭城，車速僅21公里；快速公路62號西向瑪東系統至安樂端車速也只有25公里；國10西向鼎金系統至左營端車速33公里；快速公路62號東向安樂端至瑪東系統車速也只有39公里。