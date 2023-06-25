防大學就業率摻水　中國教育部稱嚴格執行四不准

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懷進鵬指出，高校畢業生就業關係高品質發展、民生福祉和社會穩定，黨中央、國務院高度重視，當前正值高校畢業生就業的衝刺期，要做好相關工作。
他強調，要大力開拓市場化崗位，加快組織政策性崗位招錄，做實做細就業指導服務，做好困難畢業生就業幫扶，「嚴格防範就業數據失真」，加強正面宣傳引導，全力促進2023屆高校畢業生盡早就業。
懷進鵬這次明確提到「嚴格防範就業數據失真」的問題前，教育部稍早已就嚴防就業數據失真問題下發通知。
綜合陸媒報導指出，根據教育部發布的通知，要求各高校要規範做好畢業生去向訊息報送，加強數據核查，嚴格落實「四不准」、「三不得」要求，確保就業數據真實準確。
「四不准」包括不准企業以各樣方式強迫畢業生簽訂就業協議及勞動契約、不准企業將畢業生實習等材料作為就業證明材料、不准企業勸說畢業生以戶檔托管為由簽訂虛假就業協議、不准企業將畢業證書等發放與畢業生的簽約掛鉤。
「三不得」則是要求不得不切實際向高校提落實率指標，不得層層加碼攤派就業任務，不得將落實率與工作人員績效考核掛鉤。
中國大學畢業生人數節節上升，但3年疫情衝擊經濟，就業環境嚴峻，2020年中國官媒法制日報就曾報導，若干大學強迫學生簽訂就業協議讓學校有面子及交差。
某畢業生向法制日報透露，如果自己不簽就業協議，學校就不發應屆畢業生的報到證，而檔案中若無報到證，人才市場就不會接收。在這種情況下，即使自己還未找到工作，也不得不先給學校交一份就業協議。
報導指出，高校就業率「摻水」，在畢業生群體中早已是公開的秘密。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120625