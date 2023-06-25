瓦格納兵變！槍口轉向俄國遭怒斥「政治爛戲」　烏國民眾樂見其成

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最後在白俄羅斯總統盧卡申科的居中斡旋之下，普里格津才宣布同意撤軍，避免流血事件。
一名莫斯科居民尼古拉（Nikolai）目睹軍隊士兵占領陣地保護這座城市，表示「這當然很可怕，你坐在家裡思考可能會發生的事情，這讓你和你所愛之人都感到不安。」
部分居民無法把握這場軍事行動的規模到底會發展到何種地步。一名大學生弗拉迪米爾（Vladimir）表示，他當時正在準備考試時得知兵變的消息，「這真的出乎我的意料之外，我不知道該如何反應，目前也還沒真正釐清這件事。」
另一名市民加琳娜（Galina）則對於當前局勢則認為是一種「挑釁」，但她也直言一點也不害怕，「我對我們總統還有俄羅斯人民充滿信心。」
不過有名不願透露姓名的居民認為，這只是一場「政治爛戲」。「但話說回來，這是他們的事，這是政治，讓他們繼續演下去吧」。
不過俄烏戰爭已經持續16個月，而蒲亭與普里格津對立的狀況，讓烏克蘭民眾欣見俄國內部出現譁變。一名48歲塔尼奇（Natalia Tanich）承認，看到俄羅斯面臨內部分裂感到有些樂趣，「我喜歡俄羅斯正在發生的事情，普里格津和蒲亭之間的衝突是在大家預料之中，且無法避免，雖然我不知道會發生什麼事，但我希望他們互相開槍然後死去。」