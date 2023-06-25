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《FF16》主角台詞超多！聲優「秀劇本」嚇暈玩家：A4紙疊半個人高

▲《Final Fantasy XVI》主角克萊夫劇情量非常多，聲優內田夕夜日前也秀出自己整理的劇本。（圖／內田夕夜 Twitter）
▲《Final Fantasy XVI》主角克萊夫劇情量非常多，聲優內田夕夜日前也秀出自己整理的劇本。（圖／內田夕夜 Twitter）

記者張志浩/綜合報導

《Final Fantasy》系列本傳最新作，PS5動作角色扮演遊戲《Final Fantasy XVI》在端午節（6月22日）上市後熱度不減，在國外不少媒體的評測中也拿下頗高的分數，而一個遊戲的好壞，劇情更是不能馬虎，不過為遊戲主角克萊夫配音的日本聲優內田夕夜，日前在推特貼出了《FF16》的劇情本，疊起來竟然有近半個人高，讓全球玩家瞠目結舌。

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《Final Fantasy XVI》主角克萊夫配音內田夕夜在推特分享《FF16》的劇本照，只見圖片中，一張張由A4紙印刷的劇本被往上堆疊，而內田夕夜則是盤腿坐在劇本後方，最終內田夕夜幾乎只剩一顆頭入鏡，龐大的故事線和角色對話，令玩家們相當震驚。

▲《FINAL FANTASY XVI 》體驗版可免費完整遊戲開頭。（圖／官方提供）
▲《FINAL FANTASY XVI 》在國外不少媒體的評測中也拿下頗高的分數。（圖／官方提供）
內田夕夜本人也分享，「這一天終於來了，2023年6月22日，《Final Fantasy XVI》上市，得知可以參與這部作品後，我感到高興，像是要飛起來的那種，從那天之後，經過好幾年的時光努力，這是我的克萊夫完整劇本，我衷心希望每一個人都能夠享受《FF16》，能與你們相會真是太好了。」

《Final Fantasy XVI》是經典日式 RPG《Final Fantasy》系列暌違多年新作，故事描述國與國之間的戰鬥，《Final Fantasy XVI》新作中，設定了動作角色扮演遊戲的新標準，並被譽為年度最佳遊戲之一，遊戲本身因為成熟的故事演出、娛樂性的戰鬥、最高水準的配音、出色的 Boss 戰鬥與音樂表現而受到多數媒體的讚賞。


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