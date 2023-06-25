搶攻海外旅遊商機！銀行祭高回饋無上限搶客　這年紀卡友戰力最強

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兆豐銀行分析也指出，今年1到4月海外消費交易筆數最多的就是日幣，但簽帳金額成長比例最高的則是韓元，對比去年同期成長高達504%，顯示台灣民眾對日韓旅遊的喜愛程度不言而喻。值得一提的是，泰銖以年成長率469%的黑馬之姿緊追在後，也相當符合越來越多台灣人愛去泰國的旅遊趨勢。
此外，兆豐銀行統計也發現，擁有海外3%現金回饋無上限的利多御璽卡，在今年1到4月的卡量已較去年同期暴漲196%，簽帳金額也成長超過100%，其中光4月就有將近5成都是海外交易，戰力最猛的以平均年齡45歲卡友居冠，男女則是五五波不分軒輊
至於最會刷的地區前3名都被台北市包辦，第一名為大安區，依序則為中山區及信義區，而且前10名中除了高雄苓雅區居第七以外，其餘全都落在雙北，可見會利用信用卡優惠的客群已不再僅止於年輕小資族，越來越多帶金量高的4字頭輕熟齡也開始會以刷卡取代現金支付，賺取更多優惠。
看好暑期將至，海外消費勢必將再創新高，兆豐銀行近期也加碼推出為期4個月的旅遊回饋，今年6月到9月底前只要在20大旅行社、航空公司及訂房網刷兆豐卡滿額，最高就可獲得3000元的回饋，刷世界卡滿百萬元還能獲贈市價萬元的瑞士Laurastar IGGI手持蒸汽掛燙機，包括雄獅、東南、華航、長榮、星宇、Agoda等皆可累積消費。
中信銀行也提前布局復甦旅遊市場，更看好自助旅行商機，近日攜手國際數位旅遊平台（OTA）Agoda推出聯名卡，卡友可直升Agoda最高等級白金會員，享全球飯店訂房現折10%或指定飯店訂房最高現折40%的折扣優惠，以及指定交通購票與異國美食餐廳刷卡消費最高10%的A金回饋，1A金可折抵新台幣1元，方便卡友旅遊賺回饋，結合Agoda串聯全球的一站式旅遊服務，打造即時、彈性、無國界的旅遊支付體驗，布建旅遊支付生態圈。
不僅如此，中信銀行也祭出限時優惠，今年9月30日前，在聯名卡專屬網頁刷卡預定日韓住宿，享最高現折20%及全球其他地區訂房最高現折16%的折扣優惠，至今年底新戶核卡日起30天內首刷滿新台幣888元，享500的A金回饋或20吋行李箱，核卡日起60天內於Agoda官網刷卡消費滿新台幣3500元，再享300 A金回饋，點數加總最高可享800的A金回饋；新卡核卡日起30天內首刷滿新台幣888元，則可享100的A金回饋。
台北富邦銀行也宣布，針對富邦Costco聯名卡推出一系列旅遊優惠活動，無論是訂機票、買行程或海外實體消費，均享有5%高回饋。此外，近期因旅遊人潮湧現，機場接送服務預約時常爆滿，北富銀建議出國民眾可善用高鐵搭配機場捷運往返機場，不僅便利快捷、時間精準，且有助於降低交通運輸碳排放量，是對環境更友善的出行方式，目前持富邦Costco聯名卡至年底購買高鐵票，還能享受最高12%好多金回饋。