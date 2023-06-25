夏宇童「否認交往」黃子佼記14年 小S提醒：犯了他的大忌
黃子佼（佼佼）19日拍影片承認年輕時曾性騷擾女性，道歉並爆料13位藝人黑歷史，其中提到夏宇童，指兩人明明有交往，女方卻不認愛，「始終不承認，妳中猴喔！我不懂啊？這些陰影我都放在心裡，我也留下了很深刻的傷痕」，網友發現夏宇童曾在節目上否認和佼佼戀情，遭小S警告：「妳犯了黃子佼的大忌！」
記者楊穎軒／綜合報導
夏宇童早年上節目《康熙來了》，被小S和蔡康永追問與黃子佼的緋聞，她解釋兩人單獨在車上只是吃東西，「我們就只是朋友」，坦言對外界的誤解有一點點困擾，蔡康永問以後還敢不敢上黃子佼節目，她狐疑地回「他現在還有節目嗎？」小S驚訝地說：「我覺得妳真的惹到他了耶！妳知不知道他很會記仇？」
另外，節目開場小S問夏宇童「所以妳是有在計畫說，將來等到唱片大賣，就要立刻把黃子佼甩掉嗎？」夏宇童回「沒有在一起過啊！所以也沒有甩不甩！」曾和黃子佼交往4年的小S聽到，直呼：「因為妳跟黃子佼在一起，然後不承認，妳知不知道這個是犯了他的大忌？」
對於自己被黃子佼點名，夏宇童當天在臉書發文表示：「當時的公司已發過聲明，而大家都有各自的生活，不需也無需再多做討論，很謝謝大家的關心。」
※【NOWnews 今日新聞
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