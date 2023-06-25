山下智久、新木優子現身桃園！700多人接機 發生火爆推擠意外
由山下智久、新木優子主演的日本電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》舉行亞洲巡迴見面會，2位影人從日本出發，陸續造訪南韓、香港等地，今（25）日來到台北站，山下智久、新木優子11點40分抵達桃園機場，整裝休息後於1點18分現身第二航廈接機大廳，現場一、二摟都是人潮，粗估超過700人迎接，他們一現身見到大陣仗，原地停留5分鐘揮手比愛心，十分親民。
記者陳雅蘭/桃園報導
山下智久繼2011年在台灣舉辦演唱會後，今是相隔12年再度訪台，他與新木優子這趟行程的日本隨行工作人員總計10位，台灣片商出動8位保鏢保護藝人，航警近20位維護秩序，就連日本媒體也飛來採訪，2人人氣可見一斑。
新木優子跟山下智久在入境大廳停留5分鐘，除了給媒體拍照，也和在場的700多位粉絲打招呼，新木優子聽到記者要求比出手指愛心手勢，相當配合照做，山下智久看到後也一起比出手勢，令在場粉絲激動尖叫；有的歌迷為了貼近偶像，從接機大廳一路擠至保母車門口，不少人因推擠而跌倒，場面險象環生。
《NOWnews今日新聞》採訪接機的歌迷，有人表示昨（24）日下午5點就到機場卡位，昨晚直到今早人數陸續增加，他們表示除了這趟電影見面會，也希望山下智久下次能以辦演唱會名義來台。
《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》原定25日、26日在「國賓大戲院-國賓鉅院」舉辦台北特別放映暨粉絲見面會，1400張票券開賣即秒殺，片商「天馬行空」再加場寵粉，於27日「MUVIE CINEMAS 第六廳-TITAN SCREEN」開賣400張票券，依舊開賣就售罄，總計1800張票房，吸金368萬元。
山下智久、新木優子此趟來台預計停留4天3夜，離台班機不公開。《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》7月7日在台上映。