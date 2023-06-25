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盤點全台飯店芒果甜點麵包！最低50元　「這顆芒果」切開竟是蛋糕

▲炎夏芒果季到來，全台飯店皆以台灣在地香甜多汁的新鮮芒果，製成甜點、麵包等。（圖／台北文華東方酒店提供）
▲炎夏芒果季到來，全台飯店皆以台灣在地香甜多汁的新鮮芒果，製成甜點、麵包等。（圖／台北文華東方酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

迎接炎夏芒果季到來，全台飯店皆以酸甜多汁的新鮮芒果製成甜點。包含台北文華東方、台北萬豪、台南大員皇冠等，其中的台北文華東方酒店的文華餅房更有一款仿真芒果甜點，即外型看來是一顆新鮮芒果，切開才知道內餡是蛋糕與糖煮芒果等豐富用料，很具食趣。

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🥭台北文華東方酒店-文華餅房
行政西點主廚趙崇曦 (Kevin Chiu)於文華餅房推出多款可口誘人的芒果甜點，以果肉細緻飽滿且香甜多汁的愛文芒果為主題，其中「芒芒夏日」最吸睛，外型仿真成一顆新鮮芒果，切開後發現內餡是斑蘭蛋糕、糖煮檸檬葉芒果和巧克力脆餅層層交疊而成，外層以芒果優格奶霜包覆，並以漸層上色的巧克力呈現芒果熟成時的外型與色澤，底部另搭配巧克力沙布雷餅乾增添口感，造型栩栩如生。另外還有小光芒小蛋糕，以及光芒萬丈、百箱芒果塔等整模的甜點，小蛋糕每個280元起，7吋蛋糕每個1880元起，即日起供應至7月30日。

▲「芒芒夏日」外型與真的芒果相似，內餡是斑蘭蛋糕、糖煮檸檬葉芒果和巧克力脆餅層層交疊而成。（圖／台北文華東方酒店提供）
▲「芒芒夏日」外型與真的芒果相似，切開後發現內餡是斑蘭蛋糕、糖煮檸檬葉芒果和巧克力脆餅層層交疊而成。（圖／台北文華東方酒店提供）
🥭台北萬豪酒店- 一樓大廳Lobby Lounge
即日起至8月31日止，推出期間限定「金夏豪芒」下午茶饗宴，糅合愛文芒果、百香果、椰子等夏日風味打造出。每套2080元+10%，享兩人份精緻甜點、鹹食與咖啡或茶，更可選擇升級網美款下午茶。若是選擇每套2680元+10％，另享粉紅氣泡酒兩杯。其中的芒果甜點包含「開心果芒果蛋糕」、傳統港式楊枝甘露解構版「楊枝甘露」、「芒果聖代」、「芒果蜂蜜費南雪」等。此外，還搭配上以新鮮芒果、北海道生食級干貝、煙燻鴨胸、墨魚子醬、鮮蝦入菜的四款細緻鹹點。

▲台北萬豪酒店推出「金夏豪芒」下午茶饗宴，糅合愛文芒果、百香果、椰子等夏日風味打造出。每套2080元+10%起。（圖／台北萬豪酒店提供）
▲台北萬豪酒店推出「金夏豪芒」下午茶饗宴，糅合愛文芒果、百香果、椰子等夏日風味打造出。每套2080元+10%起。（圖／台北萬豪酒店提供）
🥭台南大員皇冠假日酒店-289吧
搭上臺南國際芒果節的推廣列車，台南大員皇冠即日起至8月31日推出芒果下午茶與新品蛋糕、麵包。289吧專屬推出「盛夏芒果香雙人下午茶」，平日雙人880元、假日雙人980元，包括: 雞肉玉米大亨堡、洋蔥燻鮭魚牛角包、義式番茄起司堡、芒果巧克力蛋糕、芒果乳酪蛋糕、芒果塔、芒果泡芙、芒果椰子慕斯、芒果奶酪佐莓果醬、檸檬柳橙糖霜蛋糕、蔓越莓司康等，搭配咖啡或飲品。飯店也同步推出可單購的小甜點麵包，像是「熱帶蘑菇」、「芒果乳酪蛋糕」、「芒果塔」以及「芒果核桃伯爵麵包」等。

▲台南大員皇冠的289吧專屬推出「盛夏芒果香雙人下午茶」，平日雙人880元、假日雙人980元。（圖／台南大員皇冠提供）
▲台南大員皇冠的289吧專屬推出「盛夏芒果香雙人下午茶」，平日雙人880元、假日雙人980元。（圖／台南大員皇冠提供）
🥭同場加映：普諾麵包坊
原本位於神旺大飯店的「普諾麵包坊」，現成為東區街邊單店，曾以擬真系甜點而爆紅。迎夏天也推出6款芒果系列蛋糕甜品、麵包。像是「芒果King」，僅銅板價50元，以自製鬆軟吐司搭配濃郁的芒果鮮奶油，最後夾入一整片新鮮的愛文芒果，是早餐的新選擇；「夏日芒果丹麥」手工延壓72層酥皮丹麥麵團，佐上濕潤的芒果卡士達及新鮮水果，最後以白巧克力增添風味。 另也有３款芒果系列蛋糕甜品，最具創意的屬「柚見芒果捲」，想法來自於港式甜品楊枝甘露，愛文芒果佐入芒果鮮奶油製餡，綴以葡萄柚果肉，一同捲入軟綿的香草蛋糕，果香酸甜、奶香醇厚。

▲「普諾麵包坊」特選台灣在地芒果入餡，製成芒果麵包、芒果蛋糕等商品，每個50元起（圖／普諾麵包坊提供）
▲「普諾麵包坊」特選台灣在地芒果入餡，製成芒果麵包、芒果蛋糕等商品，每個50元起（圖／普諾麵包坊提供）

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