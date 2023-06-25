瓦格納停止兵變！俄羅斯撤銷普里格津刑事起訴　承諾撤換軍方高層

莫斯科太危險！瓦格納兵變後總部被俄羅斯接管　俄國居民忙逃難

▲瓦格納傭兵團與俄羅斯國防部之間的矛盾，在24日升級為軍事對抗。（圖／美聯社／達志影像）
▲瓦格納傭兵團與俄羅斯國防部之間的矛盾，在24日升級為軍事對抗。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

俄烏戰爭進入第16個月之際，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）24日發動一日叛變，但在同日上午7時，位於聖彼得堡的瓦格納集團總部大樓已被俄羅斯相關部門執法人員接管，並且帶走數名瓦格納公司工作人員，現在大樓已經禁止出入。雖然瓦格納目前已經承諾撤軍，但莫斯科街頭仍瀰漫緊張氣氛。

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瓦格納集團24日從烏東邊境長驅直入前往俄羅斯首都莫斯科後，俄羅斯執法人員也進入位於聖彼得堡左納亞街（Zolnaya Street）的私人軍事公司瓦格納中心（PMC Wagner Centre）進行突襲搜索。

根據俄媒《Fontanka》指出，俄羅斯帶走了現場幾名瓦格納集團人員，並派遣軍警守在入口處，嚴格禁止人員進出，而布拉戈維申斯基橋（Blagoveshchensky）周邊街道也有「戴著面罩的武裝人員」駐守在當地。

中國媒體《每日經濟新聞》報導，一名位於彼得堡中國留學生小斌，在當天得到瓦格納總部遭搜索的消息後，就前往現場，並指出「進入瓦格納中心的入口已經封住了，門口有警車還有武裝的警衛。」小斌後續表示，到了當天下午五點左右就沒什麼人，「基本上那邊是平靜的。」

▲俄羅斯封鎖了瓦格納集團的總部大樓與周邊街道。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯封鎖了瓦格納集團的總部大樓與周邊街道。（圖／美聯社／達志影像）
但有一名不願意透露姓名的莫斯科地陪導遊表示，「我可能馬上就要離開莫斯科了，大家最近都在離開莫斯科，莫斯科目前的風險非常大，我不願承擔這個風險。」另外一名中國留學生也向《每日經濟新聞》指出，她和莫斯科大學、莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院的留學生朋友今天都在談論這件事，準備買機票提前回家。

另外，德國媒體《明鏡週刊》（Der Spiegel）報導指出，24日當天，隨著瓦格納集團車隊持續前往莫斯科，從莫斯科出發往多個城市的直飛航班售罄，其中包括直飛喬治亞首都第比利斯（Tbilisi）、哈薩克首都阿斯塔納（Astana）及土耳其最大城市伊斯坦堡（Istanbul）的航班。

而在白俄羅斯總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）居中斡旋，為俄羅斯當局及瓦格納集團進行調停之前，烏克蘭媒體《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）指出，盧卡申科家族成員和白俄羅斯高級官員經常乘坐的飛機，在6月23日至24日的午夜從白俄首都明斯克（Minsk）起飛，最後降落在土耳其西南部渡假勝地博德魯姆（Bodrum）。

雖然目前瓦格納集團已經宣佈撤軍，瓦格納集團首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）也前往白俄羅斯，但莫斯科仍瀰漫緊張氣氛。當初瓦格納挺進後，俄國當局連忙封鎖頓河畔羅斯托夫一路往北的利佩茨克（距離莫斯科約400公里）、圖拉（距離莫斯科不到200公里）等地M-4路段，隨著瓦格納撤退而宣布解除交通管制，但俄國官媒消息顯示，莫斯科附近和圖拉地區北部的公路仍然存在限制，目前尚不清楚原因。

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