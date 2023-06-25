莫斯科太危險！瓦格納兵變後總部被俄羅斯接管　俄國居民忙逃難

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據俄媒《Fontanka》指出，俄羅斯帶走了現場幾名瓦格納集團人員，並派遣軍警守在入口處，嚴格禁止人員進出，而布拉戈維申斯基橋（Blagoveshchensky）周邊街道也有「戴著面罩的武裝人員」駐守在當地。
中國媒體《每日經濟新聞》報導，一名位於彼得堡中國留學生小斌，在當天得到瓦格納總部遭搜索的消息後，就前往現場，並指出「進入瓦格納中心的入口已經封住了，門口有警車還有武裝的警衛。」小斌後續表示，到了當天下午五點左右就沒什麼人，「基本上那邊是平靜的。」
但有一名不願意透露姓名的莫斯科地陪導遊表示，「我可能馬上就要離開莫斯科了，大家最近都在離開莫斯科，莫斯科目前的風險非常大，我不願承擔這個風險。」另外一名中國留學生也向《每日經濟新聞》指出，她和莫斯科大學、莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院的留學生朋友今天都在談論這件事，準備買機票提前回家。
另外，德國媒體《明鏡週刊》（Der Spiegel）報導指出，24日當天，隨著瓦格納集團車隊持續前往莫斯科，從莫斯科出發往多個城市的直飛航班售罄，其中包括直飛喬治亞首都第比利斯（Tbilisi）、哈薩克首都阿斯塔納（Astana）及土耳其最大城市伊斯坦堡（Istanbul）的航班。
而在白俄羅斯總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）居中斡旋，為俄羅斯當局及瓦格納集團進行調停之前，烏克蘭媒體《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）指出，盧卡申科家族成員和白俄羅斯高級官員經常乘坐的飛機，在6月23日至24日的午夜從白俄首都明斯克（Minsk）起飛，最後降落在土耳其西南部渡假勝地博德魯姆（Bodrum）。
雖然目前瓦格納集團已經宣佈撤軍，瓦格納集團首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）也前往白俄羅斯，但莫斯科仍瀰漫緊張氣氛。當初瓦格納挺進後，俄國當局連忙封鎖頓河畔羅斯托夫一路往北的利佩茨克（距離莫斯科約400公里）、圖拉（距離莫斯科不到200公里）等地M-4路段，隨著瓦格納撤退而宣布解除交通管制，但俄國官媒消息顯示，莫斯科附近和圖拉地區北部的公路仍然存在限制，目前尚不清楚原因。