神美味！「牛肉麵天花板」這2處限時限量開賣 米其林牛肉麵剩5天
去年被網友盛讚是神級美味的「紅白牛肉麵」，即日將回歸開賣。特別選用冷藏美國牛的半筋半肉組合為主打，當然同樣有紅湯與白湯。此次還推出每日限量的「全牛版」牛肉麵，於兩個地點嘗得到，即大直全新開幕的AKA Sogetsu與大稻埕AKA Café，即日起至7月31日。另外gubami Social因應周年慶而推出的米其林等級的「gubami牛肉麵單人套餐」活動，將於這個月月底截止，僅剩幾天，想吃得把握。
記者葉盛耀/綜合報導
本身就是老饕級代表的紅白創辦人蔡辰男，推手全新上市的「紅白牛肉麵雙寶」，特別挑選台灣人最愛的冷藏美國牛半筋半肉為主打，肉塊選擇經過濕式熟成的冷藏美國腱子心。而紅燒湯頭則強調牛肉需先燉煮入味後再炭烤，並使用日本「炭中之王」備長炭，讓火侯穩定。清燉的肉則採先蒸煮後滷製，再搭配中式燉煮與法式澄清雙倍工法的湯頭。才有紅燒「川麻炭火香」與清燉「澄清藤椒香」一組兩入的不同風味。
特別的是，還推出了「全牛版」牛肉麵，業者表示，一推出即受到百位名人盛讚被封為「牛肉麵天花板」。從牛舌到牛尾分別有獨自烹煮時間，克服製作上的困難呈現最佳獨有口感層次。全牛精裝版牛肉麵未來將成為期間限定，以不定期快閃方式。此次就是攜手AKA，即日起至7月31日到大直全新開幕的AKA Sogetsu與大稻埕AKA Café，現場就可以嘗到這碗全牛版牛肉麵。
論及高檔精裝牛肉麵，就不能不提當年台中gubami獲得米其林必比登推介的銷魂牛肉麵。因為gubami Social今年屆滿一週年，而將當年拿到米其林殊榮的「gubami牛肉麵單人套餐」於台北重現。套餐共有7道菜式、主餐提供了3種不同風味牛肉麵可選擇：法式元湯、法式紅湯，及海陸雙饗，套餐每套1880元起。
最招牌的「法式紅湯牛肉麵」是使用加拿大牛小排慢燉而出，可先品嘗湯頭紅燒的甘醇原味紅湯，再加入黑松露辣油，更添芬芳與層次。「gubami牛肉麵單人套餐」每日限量僅20套，因為是快閃一個月的活動，販售日期只到這個月月底，即僅剩5天，想品嘗手腳得快。