《粽邪3：鬼門開》首支預告來了！後製驚見詭異畫面

台灣驅魔恐怖片《粽邪》原班團隊續作《粽邪3：鬼門開》，由導演廖士涵執導，集結張庭瑚、李興文、吳奕蓉、陳博正、許安植、劉國劭、李明倉（草屯囝仔阿倉）等實力派演員演出。耗時3年製作，近日發布首支預告片，也曝光後製詭異故事。
記者黃雅琪/綜合報導
《粽邪3：鬼門開》預告中，驚悚揭露由張庭瑚飾演的「冠宇」和草屯囝仔阿倉飾演的「龜仔」，農曆7月來到一家旅社打工，竟遇上離奇輕生命案，不信邪的張庭瑚無意間誤觸午夜照鏡子、半夜晾衣服、掛風鈴等鬼月禁忌。草屯囝仔的阿倉更是為壯膽，用手機直播命案現場，兩人的魯莽行徑不僅招惹到泰國陰靈「古曼童」，背後還有一股更大的黑暗勢力在蠢蠢欲動。由李興文飾演的鬼王鍾馗化身和陳博正飾演的阿西法師，也將挑戰禁忌於鬼月為輕生亡者進行「送肉粽」儀式。
可怕的是，原先預計提早發出的《粽邪3：鬼門開》前導預告，在輸出檔案時竟離奇少一顆鏡頭，比對之下才發現是泰國陰靈「古曼童」的正面畫面，只好又將預告重回後期製作，這也讓導演和監製等人苦笑道：「古曼童在耍調皮跟我們玩失蹤！」《粽邪3：鬼門開》8月25日全台上映。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995