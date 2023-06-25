炎亞綸遭抖音網紅控偷拍親密片！耀樂曝案件最新進展

《粽邪3：鬼門開》首支預告來了！後製驚見詭異畫面

▲《粽邪3：鬼門開》首支預告曝光，也揭曉後製驚見詭異畫面，陳博正在片中飾演「阿西法師」，將在鬼月遭遇史無前例的危機。（圖／華影）
▲《粽邪3：鬼門開》首支預告曝光，也揭曉後製驚見詭異畫面，陳博正在片中飾演「阿西法師」，將在鬼月遭遇史無前例的危機。（圖／華影）

記者黃雅琪/綜合報導

台灣驅魔恐怖片《粽邪》原班團隊續作《粽邪3：鬼門開》，由導演廖士涵執導，集結張庭瑚、李興文、吳奕蓉、陳博正、許安植、劉國劭、李明倉（草屯囝仔阿倉）等實力派演員演出。耗時3年製作，近日發布首支預告片，也曝光後製詭異故事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲張庭瑚主演《粽邪3：鬼門開》，在片中鐵齒不信邪誤觸鬼月禁忌。（圖／華影）
▲張庭瑚主演《粽邪3：鬼門開》，在片中鐵齒不信邪誤觸鬼月禁忌。（圖／華影）
▲草屯囝仔阿倉主演《粽邪3：鬼門開》，在片中為壯膽竟用手機直播上吊現場。（圖／華影）
▲草屯囝仔阿倉主演《粽邪3：鬼門開》，在片中為壯膽竟用手機直播輕生現場。（圖／華影）
《粽邪3：鬼門開》預告中，驚悚揭露由張庭瑚飾演的「冠宇」和草屯囝仔阿倉飾演的「龜仔」，農曆7月來到一家旅社打工，竟遇上離奇輕生命案，不信邪的張庭瑚無意間誤觸午夜照鏡子、半夜晾衣服、掛風鈴等鬼月禁忌。草屯囝仔的阿倉更是為壯膽，用手機直播命案現場，兩人的魯莽行徑不僅招惹到泰國陰靈「古曼童」，背後還有一股更大的黑暗勢力在蠢蠢欲動。由李興文飾演的鬼王鍾馗化身和陳博正飾演的阿西法師，也將挑戰禁忌於鬼月為輕生亡者進行「送肉粽」儀式。

▲曾莞婷特別演出《粽邪3：鬼門開》。（圖／華影）
▲曾莞婷特別演出《粽邪3：鬼門開》。（圖／華影）
可怕的是，原先預計提早發出的《粽邪3：鬼門開》前導預告，在輸出檔案時竟離奇少一顆鏡頭，比對之下才發現是泰國陰靈「古曼童」的正面畫面，只好又將預告重回後期製作，這也讓導演和監製等人苦笑道：「古曼童在耍調皮跟我們玩失蹤！」《粽邪3：鬼門開》8月25日全台上映。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

《粽邪3》男星旅社打工「撞見屍體」！鍾馗開戰泰國陰靈古曼童

《粽邪3》男主角遭爆「片酬喊漲6成」　殺青半年合約還沒簽

《陰兒房》原班人馬回歸！最終章「揭開家族祕密」對決紅臉惡魔

曾莞婷專訪／首戰鬼片甩「女神標籤」　曝男友必備條件願當小女人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀