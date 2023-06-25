端午連假嗨翻！女神林襄南下應援 夏日音樂生活節湧十萬人潮
端午連假期間，各地區建案也祭出精彩活動吸引人潮。清景麟建築團隊23日至24日於小港森林公園舉辦的高雄夏日音樂生活節「2023 城市探險計畫」兩天就湧入十萬人潮。博元建設南科悦揚則於24日邀請到中職啦啦隊最強應援女神林襄，擔任一日店長與粉絲熱情互動，現場吸引數百位粉絲與賞屋客到場一睹女神風采。
記者陳美嘉／綜合報導
林襄強大的粉絲號召力成為南科悦揚最吸睛的活動亮點，穿著一襲優雅白色洋裝的林襄展現姣好身材，親切與粉絲互動玩遊戲，簽寫真書大方合照，讓頂著大太陽久候多時的粉絲貴賓們大喊太值得了。首度擔任房地產一日店長的林襄非常稱職，親自站到銷售控台上跟已購客戶介紹產品，並且以超萌可愛的聲音喊出「賀成交」，現場嗨翻。
林襄在活動中表示：「自己理想中的房子，喜歡臥室很大，希望有超大的衣帽間，公設豐富多元，有泳池規劃就更完美了」。
博元建設看好台南史博館重劃區未來發展，細心擘劃基地面積高達4690坪的「南科悦揚」，基地位在台史博稀有的 5%商業用地，將打造地上26 層、地下3層共5棟的建築，格局規劃 2~3 房，坪數約 22~33 坪，目前2-3房訂金到交屋49萬起。
清景麟建築團隊端午連假攜手文創品牌LA RUE文創設計，打造小港首屆高雄夏日音樂生活節「2023 城市探險計畫」，規劃高規格音樂雙舞台，並邀請14組人氣樂團演出，更有全台各城市百間風格品牌市集及馬戲演出互動體驗，兩天的活動吸引了十萬人潮湧入小港森林公園，十分驚人。