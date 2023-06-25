柯文哲轟民進黨放狗咬人 洪申翰斥：嘴砲、話術無法治國
民眾黨主席暨總統參選人柯文哲日前拋出重啟服貿，遭綠營批評是太陽花最大受益者之一，如今卻喊出要重啟服貿，柯文哲今（25）日受訪痛批民進黨每天都放狗咬人，「要不要叫狗主人（意指賴清德）自己出來回應一下？」民進黨立委洪申翰反嗆，自己只是戳破他的話術、揭露動機，就要被柯文哲罵是狗，提醒柯自己認知台灣民眾黨內都是狗，但抱歉其他政黨不是民眾黨，「並沒有如你一般『養狗』。」嘴砲跟話術更是無法治國。
記者陳威叡／台北報導
柯文哲日前拋出重啟服貿引發熱議，綠營砲轟柯文哲為太陽花最大受益者之一，「投機政客不值得信任」，柯文哲為此今日受訪時痛批民進黨，「每天都放狗咬人，要不要叫狗主人自己出來回應一下？」
對此洪申翰指出，柯文哲自己可以提出重啟服貿，而自己只是戳破他的話術、揭露他的動機，就要被柯文哲罵是狗，他提醒柯文哲，認知台灣民眾黨內都是狗，但抱歉其他政黨不是民眾黨，「並沒有如你一般『養狗』。」
洪申翰說，尤其是民進黨是有民主、有制度的政黨，跟民眾黨不一樣，只有民眾黨才是一人獨裁的政黨，「拜託不要把大家都當成跟你一樣。」
洪申翰說，柯文哲想提出重啟服貿，就正正當當的告訴大家，但為何現在民主國家都在警戒，認為不該對獨裁中國依賴太多，而且中國威權經濟的風險已越來越高，但柯卻想逆勢，透過服貿和貨貿跟中國綁更緊？到底理由是什麼？「不要再扯一堆有的沒的，嘴砲跟話術是無法治國的。」