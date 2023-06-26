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金曲34／新人獎票選！她壓倒性海放6人奪冠　二、三名也是狠角色

▲金曲獎最佳新人票選活動封關。（圖／翻攝自芒果醬、鶴 The Crane、洪佩瑜、黃浩庭、LÜCY、阿布絲臉書、IG、奇洱文創提供）
▲金曲獎最佳新人票選活動封關。（圖／翻攝自芒果醬、鶴 The Crane、洪佩瑜、黃浩庭、LÜCY、阿布絲臉書、IG、奇洱文創提供）

記者楊穎軒／綜合報導

第34屆金曲獎頒獎典禮將在7月1日於台北小巨蛋舉行，今年有7人角逐最佳新人獎，分別是《超級偶像5》亞軍洪佩瑜、新生代搖滾樂團芒果醬、金音獎最佳新人LÜCY、「落日飛車」成員黃浩庭、同時入圍歌王的鶴 The Crane、台饒新秀潮州土狗及原住民黑馬阿布絲，《NOWnews今日新聞》邀請網友選出心目中的最佳新人，投票結果出爐

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拿下第三名的是鶴 The Crane，畢業於政大廣告系的鶴（本名林泰羽），多益考935分，習慣用英文寫歌，風格受Michael Jackson、陶喆、方大同影響，出道前在幕後工作，曾擔任準歌王HUSH巡迴演唱會的樂手，製作過鄭宜農《給天王星》專輯、彭佳慧單曲〈玫瑰花香〉，2021年加入新公司，成為ØZI的師弟，發表的單曲〈LIMO〉入圍金音獎「最佳節奏藍調歌曲」，隔年再以〈拉麵公子〉提名金音獎「最佳流行另類單曲」，去年底推出專輯《TALENT》，被封為「新世代另類R&B王子」。

▲鶴 The Crane從幕後走到幕前，天生有藝術家氣息。（圖／翻攝自鶴 The Crane臉書）
▲鶴 The Crane從幕後走到幕前，天生有藝術家氣息。（圖／翻攝自鶴 The Crane臉書）
得票數第二高的為LÜCY，2000年出生的LÜCY，繼父是紐西蘭人，母親是原住民，她從小學古典鋼琴，高中無師自通開始詞曲創作，20歲以〈CACTUS〉一曲初試啼聲，驚豔樂迷及音樂人，現場演出經驗不多的她，早在音樂串流平台廣為人知，去年抱走第13屆金音獎最佳新人，評審盛讚「表現突出，音樂作品充滿夢幻感以及未來的發展性」，今年發行首張同名專輯《LÜCY》，曲風走清新民謠，配上迷幻又慵懶的咬字、口氣和聲線，令人為之心醉，儼然是華語樂壇一位不可多得的瑰寶。

▲LÜCY以〈CACTUS〉一曲一鳴驚人，連柯震東都是粉絲。（圖／翻攝自LÜCY臉書）
▲LÜCY以〈CACTUS〉一曲一鳴驚人，連柯震東都是粉絲。（圖／翻攝自LÜCY臉書）
奪下冠軍的是洪佩瑜，獲得61.42%的高票，洪佩瑜曾參加選秀節目《超級偶像4》踢館賽，以42.9高分打敗吳汶芳，一戰成名，同年參戰《超級偶像5》奪下第二名，低沉又富有情感的菸嗓唱紅代表作、偶像劇《我可能不會愛你》插曲〈踮起腳尖愛〉，後來消失歌壇10年，去年才宣布回歸樂壇，推出首張個人專輯《明室》，橫掃8個獎項提名，成為史上專輯入圍項目最多的新人，徐佳瑩、葛大為、陳建騏操刀的新單曲〈不在一起就不會分開〉YouTube點擊率已累積239萬。

▲洪佩瑜是本屆金曲獎入圍大贏家。（圖／何樂音樂提供）
▲洪佩瑜是本屆金曲獎入圍大贏家。（圖／何樂音樂提供）
其餘第四到七名依序為芒果醬、黃浩庭和潮州土狗（票數相同）、阿布絲。

▲金曲獎最佳新人投票結果。（圖／翻攝自NOWnews民調）
▲金曲獎最佳新人投票結果。（圖／翻攝自NOWnews民調）
▲金曲獎最佳新人投票結果。（圖／翻攝自NOWnews民調）
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