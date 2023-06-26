金曲34／新人獎票選！她壓倒性海放6人奪冠　二、三名也是狠角色

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得票數第二高的為LÜCY，2000年出生的LÜCY，繼父是紐西蘭人，母親是原住民，她從小學古典鋼琴，高中無師自通開始詞曲創作，20歲以〈CACTUS〉一曲初試啼聲，驚豔樂迷及音樂人，現場演出經驗不多的她，早在音樂串流平台廣為人知，去年抱走第13屆金音獎最佳新人，評審盛讚「表現突出，音樂作品充滿夢幻感以及未來的發展性」，今年發行首張同名專輯《LÜCY》，曲風走清新民謠，配上迷幻又慵懶的咬字、口氣和聲線，令人為之心醉，儼然是華語樂壇一位不可多得的瑰寶。
奪下冠軍的是洪佩瑜，獲得61.42%的高票，洪佩瑜曾參加選秀節目《超級偶像4》踢館賽，以42.9高分打敗吳汶芳，一戰成名，同年參戰《超級偶像5》奪下第二名，低沉又富有情感的菸嗓唱紅代表作、偶像劇《我可能不會愛你》插曲〈踮起腳尖愛〉，後來消失歌壇10年，去年才宣布回歸樂壇，推出首張個人專輯《明室》，橫掃8個獎項提名，成為史上專輯入圍項目最多的新人，徐佳瑩、葛大為、陳建騏操刀的新單曲〈不在一起就不會分開〉YouTube點擊率已累積239萬。
其餘第四到七名依序為芒果醬、黃浩庭和潮州土狗（票數相同）、阿布絲。
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