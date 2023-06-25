樂天女孩現身「達麗未來市」嗨翻全場 港灣狂FUN水樂園超清涼
端午連假好吃好玩的活動紛紛出籠，建案也請來超人氣團體吸引人潮帶動買氣。看準中職啦啦隊女神魅力，高雄橋頭新市鎮新建案「達麗未來市」在端午連假舉辦「樂天女孩粉絲見面會」，吸引上百位粉絲與賞屋客到場。「港灣一號院」則於6/24-7/2週末打造「港灣狂FUN水樂園」規劃氣墊遊樂區、滑水道、游泳池等設施，吸引大小朋友一起清涼一夏。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄新市鎮的達麗未來市23日下午邀請到中職啦啦隊最強外援由李多慧領軍的「樂天女孩」在接待中心進行粉絲見面會，上百位粉絲與賞屋客擠滿接待中心，爭相搶先一睹女神們的風采，還有20名幸運粉絲獲得與女神李多慧合照機會，女神們天使臉孔搭配甜美笑容大秀舞技，李多慧更展現超高親和力大秀台語，與粉絲熱情互動，現場氣氛嗨到最高點。
達麗建設以國際住宅視野打造「達麗未來市」 鎖定科技菁英、應援首購成家，規劃2-4房、多元公設等，滿足現代人居住需求。基地座落橋頭新市鎮核心，與橋頭科學園區為鄰。橋頭科學園區已進入實質開發階段，未來年產值上看1,800億元，預計釋出1萬多個職缺，將串連北高雄各大產業，帶動區域發展。此外，基地坐擁全台第二大近百頃的都會森林公園，與捷運紅線青埔站僅約650公尺距離，同時緊鄰台一線等便利交通機能，未來周邊還有捷運紫線計畫等多重利多，讓「達麗未來市」成為區域話題新建案。
港灣一號院打造超清涼「港灣狂FUN水樂園」於6/24-7/2週末下午三點半至六點半登場，有氣墊遊樂區、滑水道、游泳池、小朋友最愛的釣魚樂、以及風格主題美食等好吃好玩的活動，讓大小朋友都能沁涼消暑一夏，現場打卡還送遊戲水槍 、甜甜圈游泳圈，數量有限，送完為止。