藍白拋重啟服貿　賴清德：走回「一中」老路對台不利

民眾黨主席暨總統參選人柯文哲日前拋出重啟服貿，國民黨總統參選人侯友宜今（25）日表態稱儘速談兩岸服貿與經貿合作，對此民進黨主席暨總統參選人賴清德今（25）日出席信賴台灣之友會新北場致詞表示，台灣今年對美國投資金額已超過對大陸投資金額，台商對印太地區投資的金額也不輸中國，強調現在台灣總體經濟體質、產業結構與10年前截然不同，走回「一中」的老路，對台絕對不利。
記者陳威叡／台北報導
賴清德今日出席賴台灣之友會成立大會新北壓軸場，現場湧進約4千多人到黨力挺，賴清德致詞時表示，近期包括印度、韓國、菲律賓與日本國家領導人紛紛前往美國，而過去韓國、菲律賓親中，印度則採取「等距」外交政策，如今世界局勢已是民主和極權對抗，台灣應該在民主道路上，繼續勇敢向前行、走向世界。
對於民眾黨、國民黨拋出重啟服貿，賴清德認為，不應該接受走向中國的回頭路，若是有人要重啟服貿協定，表示沒有看見世界的趨勢，台灣今年對美國投資金額已超過對大陸投資金額，台商對印太地區投資的金額也不輸中國，這代表台商非常清楚國際局勢。
賴清德指出，台灣應該走對方向，在新的全球供應鏈之上，這才是未來前途所在，強調台灣2023年總體經濟體質、產業結構，與2014年在談服貿的時候截然不同，如果再走回過去的老路，想要走到一中的市場，對台灣絕對不利。