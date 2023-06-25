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日本JR山手線驚傳外籍男「持刀揮舞」！乘客倉皇推擠至少釀3傷

▲日本東京JR新宿站今傳出乘客「持刀揮舞」造成推擠意外，警方到場了解後該名外籍男子宣稱自己是名廚師，只是刀具不慎外露才引發恐慌。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本東京JR新宿站今傳出乘客「持刀揮舞」造成推擠意外，警方到場了解後該名外籍男子宣稱自己是名廚師，只是刀具不慎外露才引發恐慌。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本東京JR新宿站今（25）日下午傳出有乘客「持刀揮舞」，事件引起民眾恐慌並造成2名男子跌倒受傷，列車也因此延遲。不過根據東京都警視廳逮捕的這名外籍「持刀」男子說法，他稱自己是名廚師，只是不慎將刀刃露出才引發這起烏龍驚魂。

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綜合《NHK News》、《日テレNEWS》、《TBS》等日媒報導，東京都警視廳接獲民眾通報，稱今日下午4時左右JR新宿站山手線列車內有一名「持刀揮舞」的外國籍男子，引發大批乘客恐慌騷動，不少民眾在狹小的車廂內互相推擠爭相逃出車門，兩名分別是20多歲、60多歲的男子因推擠受傷，其中一人已被送往醫院進行診斷治療，另一名女性乘客則表示自己身體不適。

不過根據警方初步調查，新宿站列車上這名被認為持刀揮舞的男子是一名外國籍乘客，他向警察辯稱自己是一名廚師，下班後以毛巾包著廚具搭電車返家，但因為毛巾脫落、刀刃露出這才引發車廂內群眾恐慌，警方趕赴現場後發現刀具被放在車廂內的座位上，並沒有乘客遭刺傷或砍傷。

JR東日本為此表示，因為這起「持刀男」在車廂引發的騷動影響，山手線雙向列車有所延遲，而警視廳也為此進行近一步的詳細調查。

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