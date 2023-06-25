41歲許維恩卸貨倒數「胎位不正」將剖腹產！曝懷孕心路歷程
41歲女星許維恩與王家梁結婚2年，今年做人成功，懷孕9個月的她，即將迎來女兒「忒忒」，夫妻倆昨（24）日更新YouTube影片，透露懷孕心路歷程，也表示這是她生產前最後一次拍片，不過女兒至今依舊「胎位不正」，因此會選擇剖腹產。
記者郭佩蓉/綜合報導
許維恩在YouTube頻道《維恩＆家梁的王室生活》中表示，懷孕這一路以來，女兒真的是上天給她的禮物，至於孕期的不適感並沒有太多，前3個月有噁心感，但吐不太出來，僅有一次腳抽筋和宮縮讓她感到非常疼痛，「這兩次會讓我感覺比較辛苦，其餘我覺得都還好」。
此外，許維恩也透露女兒仍屬胎位不正的情況，頭仍在上方，因此腳會一直踢到許維恩的膀胱，「所以多少會有一點不舒服，但我覺得我是可以去掌握的，蠻能承受的，這個負擔對我來講也是蠻甜蜜的」，女兒每一次在胎動的時候，都讓許維恩相當感動，心想「她也太活潑了」，這期間，許維恩還特別做了一本懷孕日記，寫了滿滿想對女兒說的話，等到她長大以後送給她當紀念。
最後，夫妻倆也分別錄了想對女兒說的話，許維恩希望女兒可以做自己，「獨立自主，不用擔心，我們都會給妳很多的愛，出社會以後若遇到任何困難，都要堅強，我們永遠都會是妳的避風港、妳的靠山」；王家梁也鼓勵女兒勇敢去闖，做一個勇敢、善良的人，「永遠都會有家裡的人在這邊等妳」。