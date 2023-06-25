瓦格納兵變暫落幕　莫斯科未解除反恐機制

我是廣告 請繼續往下閱讀
普里格津今天行蹤不明，但莫斯科當局表示將撤銷對他的「武裝叛亂」指控，瓦格納集團戰士也不會被起訴。
普里格津昨天透過通訊軟體Telegram的語音訊息，向民眾更新瓦格納兵變的消息，但他沒說明自己何時會離開俄國，前往與克宮結盟的白俄羅斯。
昨天普里格津的部隊朝首都挺進之際，莫斯科當局祭出反恐機制，要求居民減少外出。
莫斯科當局也說，基於安全理由，明天將維持停班，以管制市區人員移動。
俄羅斯國營媒體報導，在俄國南部的頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don），瓦格納戰士昨晚離開他們占據的軍事總部後，當地交通已恢復正常。
報導指出，有工人在軍事總部和當地馬戲團大門口外清理街道。昨天有一輛戰車卡在馬戲團的門口。
莫斯科南方的卡路加州（Kaluga）當局昨天表示，將開始解除為阻止瓦格納叛亂而實施的道路管制。
俄國軍方昨天曾透露，正在南部的佛洛尼斯市（Voronezh）帶頭「戰鬥」。當地救難單位指出，已撲滅兵變期間一座油庫爆發的大火。
社群媒體流傳的畫面顯示，現場冒出大量黑煙。當局不曾解釋起火原因，一些俄國媒體則報導，爆炸前事發區域附近有一架直升機。
佛洛尼斯州長古塞夫（Alexander Gusev）也說道，瓦格納戰士今天正撤離佛洛尼斯州。
古塞夫表示，「瓦格納部隊通過佛洛尼斯州的行動即將結束…一切正常進行，沒有任何插曲」，且一旦狀況解決，就會解除昨天兵變期間祭出的旅行限制。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1120625