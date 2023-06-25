瓦格納停止兵變！俄羅斯撤銷普里格津刑事起訴　承諾撤換軍方高層

瓦格納兵變暫落幕　莫斯科未解除反恐機制

▲俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）已離開莫斯科，但反空行動仍未解除。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）已離開莫斯科，但反空行動仍未解除。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團兵變，昨天一度朝首都莫斯科挺進，對總統蒲亭（Vladimir Putin）構成嚴峻的安全危機，如今事件暫時告一段落，莫斯科今天仍維持「反恐行動機制」。

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法新社報導，克里姆林宮昨天宣布，在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）居中斡旋下，領導兵變的瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）將被送往白俄。

普里格津今天行蹤不明，但莫斯科當局表示將撤銷對他的「武裝叛亂」指控，瓦格納集團戰士也不會被起訴。

普里格津昨天透過通訊軟體Telegram的語音訊息，向民眾更新瓦格納兵變的消息，但他沒說明自己何時會離開俄國，前往與克宮結盟的白俄羅斯。

昨天普里格津的部隊朝首都挺進之際，莫斯科當局祭出反恐機制，要求居民減少外出。

莫斯科當局也說，基於安全理由，明天將維持停班，以管制市區人員移動。

俄羅斯國營媒體報導，在俄國南部的頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don），瓦格納戰士昨晚離開他們占據的軍事總部後，當地交通已恢復正常。

報導指出，有工人在軍事總部和當地馬戲團大門口外清理街道。昨天有一輛戰車卡在馬戲團的門口。

莫斯科南方的卡路加州（Kaluga）當局昨天表示，將開始解除為阻止瓦格納叛亂而實施的道路管制。

俄國軍方昨天曾透露，正在南部的佛洛尼斯市（Voronezh）帶頭「戰鬥」。當地救難單位指出，已撲滅兵變期間一座油庫爆發的大火。

社群媒體流傳的畫面顯示，現場冒出大量黑煙。當局不曾解釋起火原因，一些俄國媒體則報導，爆炸前事發區域附近有一架直升機。

佛洛尼斯州長古塞夫（Alexander Gusev）也說道，瓦格納戰士今天正撤離佛洛尼斯州。

古塞夫表示，「瓦格納部隊通過佛洛尼斯州的行動即將結束…一切正常進行，沒有任何插曲」，且一旦狀況解決，就會解除昨天兵變期間祭出的旅行限制。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1120625

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