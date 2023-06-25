涉性騷辭駐泰代表 莊碩漢還原事發經過「盼有充分陳述機會」
總統府上周三發布總統令，駐泰國代表莊碩漢請辭獲准，因駐泰未滿1年閃辭引發熱議，外交部昨日證實為涉性騷屬實，第一時間要求辭職。對此莊碩漢今（25）日也發出聲明，還原事發經過，對於當事人在APEC等表現肯定，懇談握手鼓勵，若造成不舒服深感抱歉，另關於進房審閱行程，當事人在經5分鐘校正及修正錯誤後便離去，目前已進入申訴調查程序，他將完全配合調查，也希望接下來申訴調查中，能有充分陳述的機會。
記者陳威叡／台北報導
莊碩漢閃辭駐泰代表，外交部昨日證實涉性騷屬實，第一時間要求辭職。莊碩漢則在今日發出聲明說明。
莊碩漢聲明還原事發經過，提及當天車上有司機，他在車上對當事人的APEC表現及泰國東亞司聯絡工作多所肯定，若是懇談握手鼓勵時，如果握手造成不舒服，他深感抱歉，也強調，若車上有任何逾矩行為，司機都看得到，歡迎司機作證。
此外莊碩漢說，有關進房審閱行程被拒絕一事，事實是請當事人（撰稿人）對隔天一大早的英文致詞稿進行校稿及修正，當事人在經5分鐘校正及修正錯誤後便離去。
莊碩漢指出，有媒體報導所謂有類似經驗者不止一人，根本子虛烏有，本案已進入申訴調查程序，他已經辭職，將完全配合調查。但本案迄今，尚未有人對他詢問查察，希望在接下來的申訴調查中，「能有充分陳述的機會。」