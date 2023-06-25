瓦格納兵變　烏克蘭：俄羅斯混亂對我們有利

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澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每晚例行影片談話中說：「全世界今天看到俄羅斯的主人無法控制任何東西。什麼都沒有。只有一片混亂。」他敦促烏克蘭的盟友利用這個時機，向基輔當局運送更多武器。
普里格津的兵變是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）擔任俄國最高領導人23年來最大的內部挑戰，引發對全球安全的憂心，以及華盛頓及其盟友之間密切聯繫協調因應行動。
國營的烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）今天引述烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）的話報導：「敵後的任何混亂都符合我們的利益。」
蒲亭稱普里格津的行動是「對俄羅斯的打擊」，但沒有直接跡象表明蒲亭的統治受到威脅。在整個週末的事件中，俄羅斯國防部始終保持沉默。俄羅斯國防部由蒲亭的忠實盟友蕭依古（Sergei Shoigu）擔任國防部長。
庫列巴說，現在談論對烏克蘭造成的影響為時尚早。不過當天晚上，庫列巴已與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話，討論這個事件和基輔的反攻作為。
烏克蘭軍方今天通報，在巴赫姆特（Bakhmut）周圍的村莊附近發動攻勢。巴赫姆特經過數月的戰鬥，在5月被瓦格納部隊攻下。基輔還聲稱解放頓內茨克州（Donetsk）克拉斯諾格夫卡村（Krasnohorivka），但整體進展有限。
澤倫斯基最近說，反攻總體上來說「比預期要慢」。
烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）今天說，俄羅斯軍隊沒有立即從前線撤回莫斯科。
烏克蘭國營媒體引述丹尼洛夫的話報導：「他們…固守在自己的陣地上。他們繼續抵抗。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120625