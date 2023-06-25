中國制定愛國主義教育法　著力國家統一民族團結

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臧鐵偉說，「愛國主義教育法」以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入總結「新時代愛國主義教育」實施經驗，堅持「愛國、愛黨、愛社會主義相統一」，把「維護祖國統一和民族團結」作為著力點，把「實現中華民族偉大復興的中國夢」作為鮮明主題，遵循愛國主義教育規律。
他提到，「愛國主義教育法」主要內容包括：規定愛國主義教育的內涵目標、指導思想和總體要求；規定愛國主義教育的領導體制、工作原則和教育內容；規定主管部門和有關部門的工作職責。
同時還包括：各有關方面面向不同群體和對象展開愛國主義教育的任務；對充分利用各類資源、設施及平台等展開愛國主義教育作出規定；規定愛國主義教育的支持保障措施。
臧鐵偉表示，人大法工委將繼續通過各種官道和方式，徵集社會公眾的意見建議，修改完善好法律草案，宣傳闡釋好法律規定，更好地「弘揚愛國主義精神」。
根據公開資料，中共18大以來，中共總書記習近平曾針對「弘揚愛國主義精神、開展愛國主義教育」發表一系列論述和指示批示；2019年11月，中共中央印發「新時代愛國主義教育實施綱要」，對新時代愛國主義教育作出全面部署；2022年10月，中共20大報告明確提出要「深化愛國主義教育」。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120625