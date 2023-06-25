瓦格納揮軍莫斯科竟變「英雄」 俄民眾夾道歡呼搶著要自拍
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）揮軍逼近莫斯科掀起全球高度關注，儘管最後在白俄羅斯斡旋下「逼宮造反」風波落幕，但這場兵變過程中遭瓦格納佔領的俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）卻屢屢傳出民眾夾道歡迎、鼓掌，甚至有當地居民衝上前與普里格津握手的畫面，引發各界熱議。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《衛報》、《BBC》等外媒報導，瓦格納集團於24日發動兵變，首腦普里格津24日發動兵變，揚言推翻俄軍領導階層，並率領部隊進入俄國南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）並聲稱控制市內所有軍事設施，同時分兵北上莫斯科；不過最後在白俄羅斯的居中斡旋下，首腦普里格津表示願意暫停行動退離。
當瓦格納傭兵整裝坐上軍車途經俄羅斯南部的頓河畔羅斯托夫市時，不少當地市民將瓦格納視為「英雄」，紛紛在軍事坦克駛離市區期間開心地與他們合照、歡呼鼓掌，普里格津更親自搖下車窗接受當地民眾的歡送，並且與熱情的民眾們一起自拍。
報導提到部分民眾認為普里格津的行為「完全正確」，同時表示對於俄羅斯軍隊在烏東的表現並不滿意，一旁的民眾則高呼「瓦格納」口號、獻上餅乾、零食給予軍隊們鼓勵與支持；但也有當地人抨擊「這就做保護我們的祖國嗎？」，質問傭兵團為何不「直接去莫斯科」而是佔領他們所在的城市。
這場兵變情勢在一天之內有著重大轉折，在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的居中協調後，原本被俄羅斯總統蒲亭批評為「叛徒」的普里格津獲得可以平安離開俄羅斯的保證，瓦格納部隊這才逐漸撤離頓河畔羅斯托夫，另外官方也稱針對普里格津的刑事訴訟會被撤銷；然而這場事變顯示了位居權力中心的蒲亭領導力遭受動搖，俄羅斯侵略烏克蘭的戰事進程也可能因此產生變化。