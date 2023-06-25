瓦格納兵變又急撤退！俄專家：眾人摸不著頭緒、蒲亭永不原諒叛徒
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日發動兵變，不僅佔領俄羅斯南部城市更分兵朝莫斯科挺進，但晚間又在白俄羅斯居中斡旋之下接受調解撤兵，曾經的老闆、總統蒲亭更答應讓他「平安離開俄羅斯」；不過《CNN》前莫斯科分社社長多爾蒂 (Jill Dougherty) 則認為，蒲亭是永遠不會原諒叛徒的。
國際中心楊智傑／綜合報導
《CNN》報導指出，俄羅斯街頭因為普里格津的這場兵變產生混亂，這與過去蒲亭的「強人領導」人設差距過大，在蒲亭眼中就算這位曾經是自己「大廚」的傭兵領袖已獲得他的允諾離開俄羅斯前往白俄，但對克里姆林宮而言，這位瓦格納領導人將永遠是個叛徒，「我認為蒲亭永遠不會原諒這個行為」。
多爾蒂表示，普里格津在俄南城市街頭獲得的百姓歡呼，意味著這些居民要不是支持叛軍，就是對叛軍有好感，而只要普里格津以自己的行事作風得到支持，對蒲亭來說無論他身在何方，就都是一個威脅。
美國中央情報局（CIA）俄羅斯部門前主管霍爾（Steve Hall）也坦言，局勢變化的如此迅速令每個人都摸不著頭緒，就他理解來看蒲亭與普里格津都是為了「找到出路」才會同意白俄羅斯的出面調停，令雙方都有台階可以下。
不過，霍爾也認為，蒲亭在經歷這起「兵變」事件後，在克宮的處境將變得更加糟糕，一向由他個人把持的中央執政力量也會被削弱。