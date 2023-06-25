「蒲亭大廚」普里格津恐失寵！瓦格納兵變影響甚鉅　最遠波及非洲

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儘管在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的調解下，普里格津同意了停止在俄領土上的行動，調轉方向返回營地，但《BBC》分析認為，普里格津這個曾經是「專為克里姆林宮提供宴會餐點」的餐飲大亨如今卻可能徹底失寵，過去24小時的事件將從根本上改變他與俄羅斯總統的關係，使其成為蒲亭「永遠不會原諒的叛徒」。
分析指出，普里格津曾因從事餐飲業而被稱為「蒲亭大廚」，多年來他與瓦格納傭兵團在俄羅斯的外交政策中發揮了關鍵作用，蒲亭往往在無法公開處理或者不願意公開處理的事情上，隱密且低調地利用瓦格納進行軍事干預，例如支持敘利亞總統巴夏爾．阿薩德（Bashar al-Assad）或試圖在網路上干預2016年美國總統大選。
不過這類傭兵涉足最深的地方是非洲，瓦格納組織在西非內陸國家馬利大量參與了打擊伊斯蘭叛亂，而在中非共和國他們也被指責以侵犯人權的方式「協助政府抵禦叛軍」；然而如今瓦格納首腦的失寵，將導致集團被克宮排斥，還留在非洲的傭兵成員與其支持的政府將何去何從，這勢必在未來將有所變化。
另外，英國《金融時報》也提到，普里格津除了透過瓦格納集團參與非洲和中東的軍事行動，也在這些地方開採油氣、鑽石和黃金等天然資源，估計至少賺進2.5億美元；《BBC》分析則指出，這些礦產資源是該組織大部分財富的來源，如今普里格津以這樣的方式失寵，他是否還能保持對這些資源的控制也令人存疑。