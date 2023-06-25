信賴之友會新北壓軸湧4千人到場　賴清德：新北贏就能贏！

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賴清德致詞提到，過去大家在台灣這塊土地上共同奮鬥、一同打拚，一路打破黨禁、報禁，廢除《刑法》第一百條，追求百分之百的言論自由，另外國會全面改選、總統直選，也帶動台灣的民主進步和繁榮。
賴清德說，但台灣正面臨更大的挑戰，最主就是面對中國武力的威脅，以及海內外種種國際情勢的變化。所以在這樣的情勢下，成立信賴台灣之友會，宗旨就是支持台灣、疼惜台灣、守護台灣，讓台灣走出一個更加光明、燦爛的前途。
賴清德表示，信賴台灣之友會於今年4月15日從台南出發，除了因為氣候關係而無法前往的馬祖以外，他每個縣市都親自參加，不分男女老少和族群，大家都非常熱情參加。
賴清德說，自己也從群眾和支持者眼神中看到堅定的意志，從聲音當中，聽到勇敢的志氣，從一致的動作，看到決心。大家都希望可以繼續守護台灣，不畏中國的威脅，讓未來子孫可以在台灣這塊土地繼續生活下去。
賴清德表示，過去他承蒙台南市民的疼惜和栽培，擔任國大代表、立法委員、台南市長，後來在總統蔡英文的領導下進入行政院為國家打拚，到現在擔任副總統的工作，不論在外交、國防、兩岸的工作上，他都站在第一線，協助總統推動國政。所以藉此機會向大家報告，他已經做好準備。
賴清德強調，新北是台灣最大的縣市，人口有400萬，只要能獲得新北鄉親的支持和栽培，自己和民進黨所提名的立委，一定能高票當選，「只要新北市贏，就可以贏得這場大選！」
賴清德提到，他是新北出生長大的小孩，對故鄉有滿滿的感情，所以特別感謝前台北縣長尤清過去替新北市打下基礎，感謝前台北縣長蘇貞昌，將新北建設成「在地人好所在、出外人的新故鄉」；也感謝游錫堃擔任行政院長時，建設員山子分洪道，替新北解決基隆河淹水問題，也要感謝每一位來到新北打拚鄉親，因為大家的努力，讓新北可以進步、發展。
賴清德說，過去他在擔任行政院長任內，非常榮幸可以替新北爭取建設，包括將新莊、板橋的用水，改用翡翠水庫的自來水，不僅水質更好，他也進一步改善翡翠水庫的管線，讓用水更穩定；此外也將安坑輕軌、淡海輕軌、捷運三鶯線等等捷運建設，納入前瞻基礎建設的預算，讓新北的重大交通建設可以一步步順利地推動。
此外，賴清德也提及，自己擔負起推動長照2.0的工作，在3任行政院長的努力下，全國從2016年的700多處據點，至今已經達到1萬2千多處據點，長照服務員也從2萬多人增加到9萬多人；預算則從50幾億元增加650多億元。長照2.0這項公共服務政策，根據民意調查，受到全國民眾高達93%的滿意度。另為了減緩少子女化問題，他也推動生育補助、人工受孕補助、托育補助、托嬰補助來協助年輕父母，提高生育率。
賴清德也說，公立大學和私立大學的學費相差許多，其中私立大學的學生，相當大比例都是相對經濟弱勢的家庭出生，政府更有責任幫助在私立大學的學生。這項問題存在已久，社會也要求政府要解決，這項政策不是臨時決定，他非常感謝行政院長陳建仁不僅支持縮短公、私立大學學費差距，並且高中職免學費，表示了台灣的社會褔利制度，已經邁向新的境界。
賴清德表示，這場選舉是台灣前途未來方向的選擇，在國際情勢上，各國都紛紛改變親中的政策，因為清楚世界已經進入民主和極權對抗的年代，所以明年1月13日，大家將用手上神聖的選票決定台灣未來，應該在民主的道路上，繼續勇敢向前走、走向世界，絕不接受「九二共識、一個中國」的回頭路。