竹北氣爆案26日啟動維修！財損由全權瓦斯公司負責

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新竹縣政府晚間發布新聞稿表示，縣府各局處與新竹瓦斯公司今天下午到氣爆的社區舉辦說明會，向居民說明後續作為，同時聽取居民意見，經取得共識，明天啟動維修作業，請水電廠商初勘，提出工作時間表給住戶，並與管委會建立即時溝通窗口，讓住戶隨時了解進度。
縣府指出，此次受災戶的物品、財產損失由新竹瓦斯公司全權負責，以單一窗口處理，盼儘快讓居民安心返回家園。
新竹瓦斯公司總經理邱世昌表示，在維修作業部分，由於社區內原有瓦斯管線是牆壁裡面的內管，目前已徵得住戶同意，將直接施作全新明管，明天勘查、後天就會有2組廠商進駐開始施工，預計2週內陸續完成各住戶裝設，住戶的水、電明天將請廠商到場勘查和估價。
邱世昌表示，針對社區居民外宿補助，現況為1人1天補助新台幣1200元，住戶提出希望能提高，不過由於住戶間尚未在金額上取得共識，瓦斯公司將視住戶需求全力配合。
有住戶在說明會上提出要求，希望縣府協助找專業建築相關公會對社區大樓做鑑定，以確保安全性，新竹縣府工務處表示，將協助找相關公會到場做安全鑑定，讓居民安心。
新竹瓦斯公司說明，針對昨天停氣範圍的竹北市6個里，今天已完成檢測約800戶，此外，竹縣府教育局今天協調新竹瓦斯公司到多間學校詳細檢測，其中中正國小、竹仁國小的瓦斯管線設備均無異常，但仍提醒2校明天使用廚房前，務必謹慎確認用氣安全，而仁愛國中因未使用瓦斯管線，不受影響。（編輯：方沛清）1120625