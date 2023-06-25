郭彥甫背房貸「每月不吃不喝就花10萬」！換豪宅嘆：鈔票愈來愈小
41歲男星郭彥甫是郭彥均的雙胞胎弟弟，他日前宣布老婆懷二寶的喜訊，2月時也曾分享位於淡水的百坪豪宅，引起網友熱議。昨（24）日，他透露自己這些年換房的心得，不禁感嘆：「房子愈來愈貴，鈔票愈來愈小。」
記者郭佩蓉/綜合報導
郭彥甫昨日在臉書發文，他表示自己一定要在30歲以前買房子，回想起2008年第一次購屋的經驗，「那時候還在《食尚玩家》的年代，硬擠出100多萬，另外再厚著臉皮用盡各種貸款條件，在美麗華對面山坡上買了一個小套房，差不多六百多萬」。
買下房子後，郭彥甫開啟了「錢來就幹」的不挑工作賺錢模式，當時的代步工具還是一台1992年的小車，「買5萬修12萬，邊開邊飄移，沒有停車雷達，撞到就停」，然而看似溫馨的家，他現在卻幾乎一點印象也沒有，因為當時的他幾乎每天都在工作，「那時候一個月不吃不喝開銷快10多萬，也是強迫自己存錢，硬著頭皮猛工作」。
郭彥甫這十多年來換了幾次房，由小變大，現在的家已經很貼近他小時候一點點拼湊的模糊印象，「不是什麼豪宅，也沒有什麼華麗的裝潢，另一邊讓出大大空間，可以讓我創作，與自然光隔著一面玻璃，也跟著外面的環境調整作息，除了生活外也為了面對自己在閱讀創作中的感受」。最後，他也感嘆：「房子愈來愈貴，鈔票愈來愈小，不論任何事決定了就要馬上執行，時間飛快，回頭再想永遠來不及，靠自己最好，最近看到這句話說的很實際『光想什麼都問題，去做什麼都答案』。」