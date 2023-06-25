張鈞甯瘦到僅剩43公斤！入戲到「手掌骨裂」殺青7天後才驚覺
由曾英庭執導的懸疑犯罪電影《查無此心》，主要演員張鈞甯、陳為民今（25）日出席媒體見面會，兩位都將以本片角逐台北電影獎「最佳女主角」、「最佳男配角」獎項。張鈞甯為演出《查無此心》，身高167公分的她，拍攝時更瘦到僅剩下43公斤，來符合角色；超入戲的張鈞甯還傷到「手掌骨裂」，殺青7天後才發現。
記者黃雅琪/台北報導
《查無此心》入圍「第25屆台北電影節」12獎項，緊追在本屆入圍最大贏家《疫起》13項之後。張鈞甯除了與唐在揚共同監製本片，她也再次扮演女警「吳潔」追查懸案，與菜鳥女警（項婕如飾）合作查案。張鈞甯為了角色刻意營造孤獨感，拍攝期間都住在外面不回家，無可避免的動作戲，也讓超入戲的她一直到殺青後7天，才發現「手掌骨裂」問題。
陳為民飾演張鈞甯的長官，這回入圍台北電影獎「最佳男配角」獎項，將與傅孟柏《本日公休》、林孟君《哈勇家》、薛仕凌《疫起》以及朱軒洋《黑的教育》競爭。身為演藝圈資深前輩，陳為民表示，自己工作完通常都會直接回家：「不會有任何漣漪。」對於近日的「#MeToo」運動，陳為民直言：「你現在找他形式上去表達關心，都是給他添麻煩！」他認為保持沉默，讓對方面對事件、刑責就好。《查無此心》9月8日上映。