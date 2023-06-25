中韓緊張持續加劇？韓國「2航空」暫停部分飛往中國的航班
中韓關係近期再度緊張，繼中國駐韓大使邢海明言論惹議過後，《韓聯社》引述知情人士消息稱部分韓國航空公司飛往中國的航班將暫時停飛，原因正是出自於中韓之間的緊張局勢加劇以及需求的萎縮，報導更稱這對雙邊關係來說又是一個壞消息。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《韓聯社》24日報導，包含大韓航空（Korean Airline）、韓亞航空（Asiana Airlines）兩間航空公司最快將自今年7、8月起暫停飛往中國的航班，其中大韓航空將於8月1日起暫停「金浦飛北京」航線、於8月9日起暫停「金浦飛廈門」航線；韓亞航空則將從7月6日起暫停「金浦飛北京」、7月日8起暫停「仁川飛往深圳」航線，且韓亞航空的「仁川-西安」往返航班更已在6月20日起就已經暫停。
報導提到，上述暫停航班預計要到10月28日才會恢復，兩間航空公司皆指出，由於中韓雙邊航線需求並沒有在疫情後復甦，同時中國仍對韓國旅遊團客維持封鎖，且韓國民眾赴中旅遊需求亦尚未恢復，因此針對中韓航班進行縮減與停飛。
此外，報導提到中韓關係今年的緊張源自於尹錫悅4月接受專訪時，他稱「台灣議題與兩韓關係一樣，超越區域而成為全球性議題」，並強調韓國強烈反對他國企圖以武力改變台海現況，上述發言引起中國外交外交部抨擊「台灣議題不容他人置喙」。
另外，今年6月中國駐韓國大使邢海明與韓國在野黨「共同民主黨」黨魁李在明餐敘期間，又針對尹錫悅政府親美外交政策表示批評，並稱「賭中國輸的人今後一定會後悔」同樣引發兩國緊張關係再度升溫。