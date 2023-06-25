2023桃園國際龍獅邀請賽　亞洲龍獅好手同台爭霸結果出爐

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文化局表示，24日首先登場是「夜光龍」競賽，夜空下配合著氣勢浩蕩的鼓陣，螢光巨龍盤踞環繞，聲光效果十足！6月25日的「南獅自選套路」則看見跳樁獅的優美神態及俐落動作；「文化創意賽」則由各隊發揮自身創意，以龍或獅為主題，展現國家特色、創意及技巧難度，開幕當天則邀請曾拿下6項全國冠軍的雲林下崙國小龍鳳獅隊帶來精彩暖場演出。
文化局表示，今年參賽隊伍高手雲集，各隊擁有豐富的國際賽事經驗，分別為壽山巖-國立體育大學舞龍隊、臺灣培德龍獅團、新竹聯豐龍獅戰鼓團、新北市雙溪高級中學、臺北市立大學、香港中國國術龍獅總會-北少林天毅體育會、香港中國國術龍獅總會洪拳李潤福獅隊、馬來西亞柔佛新山耶耶亞哇洪仙大帝廟舞龍隊、甲洞弘德體育會、雪蘭莪公中校友會龍獅團、新山三樓龍體育會等，也吸引眾多民眾前來一睹世界級精彩龍獅賽事。
夜光龍由「壽山嚴-國立體育大學舞龍隊」獲得第一名，「馬來西亞柔佛新山耶耶亞哇洪仙大帝廟舞龍隊」獲得第二名，「新北市雙溪高級中學」獲得第三名，「馬來西亞新山三樓龍體育會」獲得第四名，「香港北少林天毅體育會」獲得第五名，「馬來西亞雪蘭莪公中校友會龍獅團」獲得第六名。
「南獅自選套路」，由「臺灣培德體育會」獲得第一名，「馬來西亞雪蘭莪公中校友會龍獅團」獲得第二名，「新竹聯豐龍獅戰鼓團」獲得第三名，「香港洪拳李潤福獅隊」獲得第四名、「馬來西亞甲洞弘德體育會」獲得第五名、「臺北市立大學」獲得第六名。
「文化創意賽」，則由「中華台北A隊」獲得第一名，「馬來西亞A隊」獲得第二名，「中國香港隊」獲得第三名，「馬來西亞B隊」獲得第四名、「中華台北B隊」獲得第五名、「馬來西亞C隊」獲得第六名。
文化局長邱正生指出，感謝遠自馬來西亞、香港及台灣各地共十幾組團隊精彩的表演賽。希望透過這樣的比賽，無論是夜光龍、南獅自選，還是文化創意比賽，都能感受到舞龍舞獅這種傳統技藝，能夠有傳承跟創新雙軌併進，讓傳統文化得以傳承。邱正生並表示，相信只要有華人的地方，就有民俗信仰，及這些非常精彩的龍獅技藝的傳承，希望閩南文化節能扮演一個非常好的平台，持續為市民引進非常棒的演出活動，及最好的文化傳承及創新工作。