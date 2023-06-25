足球／2023小世足圓滿落幕　TFA續擁雙金、U15龍興國中復仇成功

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總教練許忠全補充表示，全隊將在七月初獲邀前往芬蘭赫爾辛基參加全歐三大青年國際分齡賽事，超過一千七百多隊參賽，全隊也將趁此難得機會與國外同齡球員切磋交流、有助於吸收觀念對球技的成長也有助益。
去年以一分之差飲恨失利的龍興FC，今年重振旗鼓誓言奪回失去的冠軍，每場比賽前後總教練鄭仕捷都嚴格要求所有球員忘記上一場的勝負，將比賽歸零以平常心出賽，謹慎處理每一球，果然此役陣中多點開花，以4:1擊敗建功高級中學CKSH黃帶走勝利順利封王。
總教練鄭仕捷賽後表示，隊長吳國銓在此役可攻可守，積極扮演助攻的角色，這場比賽的勝利他功不可沒，這場比賽所有的得分都是靠他視野寬廣的傳球，讓其他隊友都有得分的機會。她並強調，由於招生不易，球員都需要更多更好的比賽累積經驗，安聯小小世界盃在臺灣已經是相當具規模的基層重大賽事，除了非常感謝安聯人壽，她也希望能增加更多名額前往德國參加訓練營，增加與國外球員交流的經驗。
U6組
冠軍：小惡魔海王
亞軍：LS小象
季軍：夢幻Lightning
殿軍：花蓮新城國小附幼
金手套獎：小惡魔海王 54號 鄧陳旭
金靴獎：小惡魔海王 130號 左全希(12球)
金球獎：小惡魔海王 141號 左同希
U8組
冠軍：TFA墨西哥隊
亞軍：夢幻光芒
季軍：UNITY鐵甲武士
殿軍：迷你小尖兵
金手套獎：TFA墨西哥隊 12號 許恩喆
金靴獎：夢幻光芒 30號 潘柏宇(10球)
金球獎：TFA墨西哥隊 78號 林逸嘉
U10組
冠軍：TFA皇馬隊
亞軍：足愛踢FC
季軍：西門捷豹
殿軍：化仁國小
金手套獎：TFA皇馬隊 83號 呂柏緯
金靴獎：TFA皇馬隊 41號 王晨宇(20球)
金球獎：TFA皇馬隊 13號 許翔琮
U12組
冠軍：終極快車FC
亞軍：桃園文山
季軍：士東旋風
殿軍：安東國民小學
金手套獎：終極快車FC 18號 林子程
金靴獎：終極快車FC 9號 王誠(6球)
金球獎：終極快車FC 10號 林子齊
U15組
冠軍：龍興FC
亞軍：建功高級中學CKSH黃
季軍：桃園中興白
殿軍：武士岸
金手套獎：龍興FC 1號 陳靖威
金靴獎：建功高級中學CKSH黃 12號 林聖洋(6球)
金球獎：龍興FC 17號 巴湃•嘎當•拉拉格斯