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足球／2023小世足圓滿落幕　TFA續擁雙金、U15龍興國中復仇成功

▲2023安聯小小世界盃四強決賽落幕。龍興FC吳國銓(右)。官方提供
▲2023安聯小小世界盃四強決賽落幕。龍興FC吳國銓(右)。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2023安聯小小世界盃四強決賽今(25日)在台師大校本部點燃最後戰火，TFC今年依舊是最大贏家，囊括U8、U10二項冠軍，在U8冠軍賽中TFC在PK賽擊敗夢幻光芒；在U10冠軍賽時又以4:1氣走足愛踢FC。墨西哥籍教練艾貝托（Alberto）賽後興奮表示，今年他們踢得特別辛苦，因為參賽球隊越來越多、實力也相當接近，許多小球員對足球保有高度的熱情，甚至有家長不惜長途跋涉每周從苗栗將小朋友送到台北來學足球，雖然每周只有練二天，不像校隊每天都可以練球，他仍希望所有小球員不要輕易放棄比賽，只要比賽未結束一切並堅持到最後都有機會嘗到獲勝的果實，他認為台灣只要政府持續支持、企業積極投入，未來絕對有機會踢入世界盃。

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來自臺中、以協和國小為班底的終極快車FC面對桃園文山來勢洶洶的挑戰，在馬浩恩、王誠雙槍的攻勢下，頻頻以防守反擊快攻各下一城，終場便以2:0辛苦摘金，總教練許忠全賽後表示由於二周前參加許多重大賽事，陣中不少球員肌力尚未回覆最佳狀態，此役他便要求全隊以組織戰為主，用反快攻突破對方防守積極搶分。他也大力讚揚陣中防守大鎖林子齊，成功固守後防並扮演進攻指揮官，在後場拿到球權馬上發動閃電般的攻勢，因此率領全隊拿下勝利。

▲2023安聯小世足圓滿落幕，TFC主力羅允澤(右)為總教練之子。官方提供
▲2023安聯小世足圓滿落幕，TFC主力羅允澤(右)為總教練之子。官方提供

總教練許忠全補充表示，全隊將在七月初獲邀前往芬蘭赫爾辛基參加全歐三大青年國際分齡賽事，超過一千七百多隊參賽，全隊也將趁此難得機會與國外同齡球員切磋交流、有助於吸收觀念對球技的成長也有助益。

去年以一分之差飲恨失利的龍興FC，今年重振旗鼓誓言奪回失去的冠軍，每場比賽前後總教練鄭仕捷都嚴格要求所有球員忘記上一場的勝負，將比賽歸零以平常心出賽，謹慎處理每一球，果然此役陣中多點開花，以4:1擊敗建功高級中學CKSH黃帶走勝利順利封王。


總教練鄭仕捷賽後表示，隊長吳國銓在此役可攻可守，積極扮演助攻的角色，這場比賽的勝利他功不可沒，這場比賽所有的得分都是靠他視野寬廣的傳球，讓其他隊友都有得分的機會。她並強調，由於招生不易，球員都需要更多更好的比賽累積經驗，安聯小小世界盃在臺灣已經是相當具規模的基層重大賽事，除了非常感謝安聯人壽，她也希望能增加更多名額前往德國參加訓練營，增加與國外球員交流的經驗。

U6組
冠軍：小惡魔海王
亞軍：LS小象
季軍：夢幻Lightning
殿軍：花蓮新城國小附幼

金手套獎：小惡魔海王 54號 鄧陳旭
金靴獎：小惡魔海王 130號 左全希(12球)
金球獎：小惡魔海王 141號 左同希

U8組
冠軍：TFA墨西哥隊
亞軍：夢幻光芒
季軍：UNITY鐵甲武士
殿軍：迷你小尖兵

金手套獎：TFA墨西哥隊 12號 許恩喆
金靴獎：夢幻光芒 30號 潘柏宇(10球)
金球獎：TFA墨西哥隊 78號 林逸嘉

U10組
冠軍：TFA皇馬隊
亞軍：足愛踢FC
季軍：西門捷豹
殿軍：化仁國小

金手套獎：TFA皇馬隊 83號 呂柏緯
金靴獎：TFA皇馬隊 41號 王晨宇(20球)
金球獎：TFA皇馬隊 13號 許翔琮

U12組
冠軍：終極快車FC
亞軍：桃園文山
季軍：士東旋風
殿軍：安東國民小學

金手套獎：終極快車FC 18號 林子程
金靴獎：終極快車FC 9號 王誠(6球)
金球獎：終極快車FC 10號 林子齊

U15組
冠軍：龍興FC
亞軍：建功高級中學CKSH黃
季軍：桃園中興白
殿軍：武士岸

金手套獎：龍興FC 1號 陳靖威
金靴獎：建功高級中學CKSH黃 12號 林聖洋(6球)
金球獎：龍興FC 17號 巴湃•嘎當•拉拉格斯

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