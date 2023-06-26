瓦格納停止兵變！俄羅斯撤銷普里格津刑事起訴　承諾撤換軍方高層

瓦格納兵變後蒲亭首度亮相！重申繼續進行侵烏行動　又稱充滿信心

▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在瓦格納兵變落幕後，在首度亮相的訪問中提到對烏克蘭發動的「特別軍事行動」將繼續進行。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在瓦格納兵變落幕後，在首度亮相的訪問中提到對烏克蘭發動的「特別軍事行動」將繼續進行。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

俄羅斯傭兵組織「瓦格納」兵變進軍莫斯科，俄國總統蒲亭權威面臨重大挑戰，不過在白俄羅斯總統盧卡申科居中斡旋後，瓦格納首腦普里格津週末兵變引發的混亂也正式告一段落。蒲亭也在25日首度於兵變落幕後亮相，且在對外發表言論時重申在烏克蘭發動的「特別軍事行動」將繼續進行，表示終將達成目標。

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《路透社》報導指出，俄羅斯總統蒲亭在瓦格納兵變後的「首度亮相」是接受克宮記者札魯賓（Pavel Zarubin ）訪問，他在這段由俄羅斯國營電視台Rossiya預播的訪問片段中表示，他持續保持著與俄羅斯國防部官員的聯絡，並對烏克蘭的特別軍事行動相當有信心，「我們有信心達成所有的計畫。我展開的特別軍事行動，也將在我手上完成。」

Rossiya電視台報導指出，蒲亭將參加下週召開的例行國家安全會議（Security Council），不過在Rossiya 1 電視台轄下的「24小時電視台」（Vesti-24）的報導中，並未指出會議是否將如常在下週五（30日）舉行，或是會推遲舉行；報導中，蒲亭也隻字未提對於普里格津領導瓦格納組織兵變的問題。

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