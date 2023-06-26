MLB／好神！大谷翔平狂敲三壘安打！天使仍以3:4不敵落磯
天使隊今（26）日出戰落磯隊，雖然日籍二刀流好手大谷翔平敲出雙安，又貢獻1打點，目前位居全壘打、打點雙冠王，但天使最終仍以3:4落敗，大谷懂得在適當時機「不強求全壘打」，4打數2安打，還有1打點，目前61打點獨居打點王。
記者吳政紘/綜合報導
天使昨日以25:1的大比分擊敗落磯隊，但是他7打數1安打，今天大谷馬上就調整回來，他打二棒、指定打擊，首打席敲出二壘滾地球出局，第二打席就敲出中外野安打，而他利用技巧，不刻意強求長打，讓天使一度攻佔一、三壘好機會，可惜這局沒得分。
6局無人出局，二壘有人局面，又是大谷上場，他面對偏高速球，敲出反方向穿越安打，擊球速度高達183公里，大谷利用腳程衝上三壘，幫助天使追分，加上「神鱒」Mike Trout獲得觸身球，Brandon Drury高飛犧牲打再度建功，追到1分差。
大谷8局再度上場，這時為1人出局，一壘有人，可惜他敲出右外野飛球被接殺，天使9局由剛從大都會交易來的Eduardo Escobar擊出三壘安打，並由Mickey Moniak擊出二壘安打再度追到1分差，可惜天使仍反攻無力。
大谷雖然今天尚未開轟，但單季61打點，25發全壘打，仍穩居大聯盟雙冠王寶座。