MLB／大谷全壘打王、MVP幾乎囊中物！洋基法官驚傳重傷長期脫離

MLB／大谷翔平的謙虛、不放棄精神！成為最好的人格教材

▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，被認為是球員典範。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，被認為是球員典範。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，目前位居大聯盟雙冠王，不管是全壘打、打點都是聯盟第一，而他的人格、人生觀，以及對於棒球的這份心意，被認為是「球員典範」，甚至有大學講師開課，傳授大谷的棒球風格。

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在球場上看到垃圾必須撿起來，時常做「利他人」的事，大谷「投打二刀流」最大的魅力，還有「不要害怕失敗。」

▲天使隊二刀流大谷翔平，成為球員的典範。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊二刀流大谷翔平，成為球員的典範。（圖／美聯社／達志影像）
大谷在剛進職棒初期，雖然以超級新星的方式出現，但經過日職的洗禮，他也漸漸知道自己實力，並且幫助火腿在2016年奪冠，之後挑戰大聯盟，他也一度經過開刀，復健時期，大谷越過這些苦難，才能以現在「無雙」的方式在場上活躍。

▲大谷翔平一開始上大聯盟受到不少苦難。（圖／美聯社資料照／達志影像）
▲大谷翔平一開始上大聯盟受到不少苦難。（圖／美聯社資料照／達志影像）
一位在加拿大廷代爾大學授課的講師，就以「透過運動養成人格」為主題開課，希望學生感同身受，大谷不但冷靜，對於比賽觀察入微，雖然自己也會有不滿比賽結果，罕見發怒的狀況，但他認真練習，比賽不放棄的精神，也成為學生最佳教材。

美國哲學專家，也是著名作家，哈佛大學學者Michael Sandel，也提到大谷的成功，「不僅僅是技術，還有對棒球的謙虛。」

▲大谷翔平一開始上大聯盟受到不少苦難。（圖／美聯社資料照／達志影像）
▲大谷翔平一開始上大聯盟受到不少苦難。（圖／美聯社資料照／達志影像）
他在參加國際線上研討會中，闡述大谷的棒球理論，以「道德」為主，不驕傲，謙虛的高道德精神，是他成為MVP的理由。

日本國內在2018年也曾出版大谷相關教科書，小學5年級的「道德」課程中，就曾以大谷為主題，「誰都不想輸，成為職棒選手的強韌心智，努力練習成就不平凡，大谷翔平的現在。」

▲大谷翔平私底下也是很大男孩。（圖／MLB Life推特）
▲大谷翔平私底下也是很大男孩。（圖／MLB Life推特）
不但指出大谷的成功是「有目標」的，先以終點來看，反向推自己還剩下多少時間，這樣十分聰明的想法，讓他可以有效利用時間跟培養能力。

此外，大谷還曾製作出「曼陀羅計畫表」，從九宮格開始延伸，一一實現自己的夢想，築夢踏實，並告訴人們，把「幸運」、「好好跟人打招呼」、「唸書」、「撿起垃圾」這些微不足道的事情都做好，就有機會成為跟他一樣的世界級球星。

▲大谷翔平在日職打拚，幫助火腿拿下日本一。（圖／美聯社資料照／達志影像）
▲大谷翔平在日職打拚，幫助火腿拿下日本一。（圖／美聯社資料照／達志影像）

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