MLB／大谷翔平的謙虛、不放棄精神！成為最好的人格教材

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大谷在剛進職棒初期，雖然以超級新星的方式出現，但經過日職的洗禮，他也漸漸知道自己實力，並且幫助火腿在2016年奪冠，之後挑戰大聯盟，他也一度經過開刀，復健時期，大谷越過這些苦難，才能以現在「無雙」的方式在場上活躍。
一位在加拿大廷代爾大學授課的講師，就以「透過運動養成人格」為主題開課，希望學生感同身受，大谷不但冷靜，對於比賽觀察入微，雖然自己也會有不滿比賽結果，罕見發怒的狀況，但他認真練習，比賽不放棄的精神，也成為學生最佳教材。
美國哲學專家，也是著名作家，哈佛大學學者Michael Sandel，也提到大谷的成功，「不僅僅是技術，還有對棒球的謙虛。」
他在參加國際線上研討會中，闡述大谷的棒球理論，以「道德」為主，不驕傲，謙虛的高道德精神，是他成為MVP的理由。
日本國內在2018年也曾出版大谷相關教科書，小學5年級的「道德」課程中，就曾以大谷為主題，「誰都不想輸，成為職棒選手的強韌心智，努力練習成就不平凡，大谷翔平的現在。」
不但指出大谷的成功是「有目標」的，先以終點來看，反向推自己還剩下多少時間，這樣十分聰明的想法，讓他可以有效利用時間跟培養能力。
此外，大谷還曾製作出「曼陀羅計畫表」，從九宮格開始延伸，一一實現自己的夢想，築夢踏實，並告訴人們，把「幸運」、「好好跟人打招呼」、「唸書」、「撿起垃圾」這些微不足道的事情都做好，就有機會成為跟他一樣的世界級球星。