為何是白俄總統？出面調停瓦格納兵變　盧卡申科角色備受關注

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克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）週末曾表示，盧卡申科與普里格津的私交長達20年，所以當他提議要協助調停時，蒲亭也同意了，並感謝盧卡申科的努力；然而，盧卡申科這波調解操作引發的疑問，明顯比解決的問題多。
盧卡申科統治下的白俄羅斯，明顯需依賴俄羅斯的援助，而且白俄也被視為俄羅斯對烏克蘭軍事行動的跳板，這也導致盧卡申科被西方進一步孤立。另一方面，直到本週末兵變發生前，蒲亭的形象都還是被塑造為俄國精英爭端的可靠仲裁者，為何他會無法自己與瓦格納達成協議，還得依靠盧卡申科？授權盧卡申科幫忙解決這波危機，似乎只會損害蒲亭果斷的形象。盧卡申科又能從中得到什麼實際好處？
《衛報》分析，無論盧卡申科是否真的扮演調停者角色，他已被當成拯救莫斯科的英雄，也有利於他改善與克里姆林宮的關係，還能挽救一下「蒲亭魁儡」的形象，以白俄領導人的身份，出現在俄國政治舞台上，擔任起調停協議的保證人。只是，無論普里格津是否真如傳言所說已前往白俄，像他這種性格和胃口的人，能否滿足於流亡白俄的生活還是未知數，而盧卡申科也會像接過燙手山芋一樣，不太可能長期享有好處。
熟知白俄政局的分析人士吐槽，沒有任何充分理由相信，普里格津會聽信盧卡申科的保證；相較於盧卡申科，與普里格津、蒲亭都有密切聯繫的圖拉（Tula）州長久明（Alexei Dyumin），更有可能才是真正的調解人。
倫敦「歐洲領導力網絡」（the European Leadership Network in London）的研究員格洛德（Katia Glod）則認為，普里格津很可能是被蒲亭「甩給」盧卡申科的，而非盧卡申科本人的意願，他只是被克里姆林宮利用，普里格津若真的去了白俄，對盧卡申科來說只會多好幾重風險，唯一的好處只有普里格津能否幫助他對抗潛在的叛亂，特別是盧卡申科在2020年大選後，統治的合法性備受質疑，安全部隊的忠誠度對他至關重要：「暴力和俄國政府的支持，是盧卡申科統治的2大支柱，他現在顯然很擔心，因為克里姆林宮並不像看上去那麼強大。」
白俄羅斯前外交官兼文化部長拉圖什科（Pavel Latushko）直言，普里格津不是送給盧卡申科的「禮物」，蒲亭作為獨裁者，永遠不會原諒自己因普里格津遭受的羞辱。短期看來，盧卡申科的地位似乎能通過調停得到加強，但從長遠來看，他的政權將面臨危險後果，盧卡申科對克里姆林宮展現出堅定不移的忠誠，但對俄羅斯能否迅速打敗烏克蘭，卻下了極具風險性的賭注。
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