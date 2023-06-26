竹北又傳瓦斯外洩！距氣爆點不到100公尺 濃度竟一度達20000ppm
新竹縣竹北地區24日上午發生瓦斯氣爆事故，造成12戶火警、1重傷5輕傷，不料昨（25）日晚間距離事故點不到100公尺處，附近民宅住戶又聞到濃濃瓦斯味，消防局獲報到場量測，瓦斯濃度值竟高達20000ppm，所幸經現場通風排煙、灑水降溫已降至130ppm，對此，竹北市長鄭朝方在今日（26）日凌晨1時許表示，經過緊急處理，現場瓦斯濃度下降、已經恢復正常。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，日前發生嚴重氣爆、火警的帝王至尊社區大樓附近，25日晚間10時許又飄出濃濃瓦斯味，消防局獲報後，派遣第一大隊及竹北分隊共4車11人前往馳援，經現場量測，瓦斯濃度值竟高達20000ppm，因此趕緊通知新竹瓦斯公司人員，由外部遮斷開關，消防人員也持續出2水線配合排煙機通風警戒，並在瓦斯濃度降下後，於晚間11時13分破門進入搜救。
針對再傳瓦斯外洩後，竹北市長鄭朝方緊急在深夜凌晨1時許，在臉書上發文表示，接獲市民通知在竹北市仁義路106號附近發生瓦斯外洩案，他們也立即通報，而消防人員與瓦斯公司人員趕赴於現場測得數值20000ppm，爾後已由外部遮斷開關，進行水霧噴灑稀釋濃度及通風作業，在晚間10時40分左右，現場濃度已降至6000ppm，晚間11時00分，現場濃度降至130ppm。截至26日1時32分，已恢復正常，請民眾安心。
鄭朝方也呼籲民眾，近日若有瓦斯外洩事件，切勿驚慌，遵守以下4項原則：
1、禁：禁止開、關任何電器，以免產生火花引起爆炸。
2、關：關閉天然氣瓦斯總開關或瓦斯桶開關。
3、推：小心推開窗戶以避免產生摩擦火花，讓空氣流通，讓瓦斯儘速飄散出去。
4、離：儘速離開現場到戶外，離開室內後撥打119報案及通報瓦斯公司協助。