中職／棒球與領導！前味全龍領隊吳德威又有新職務

前味全龍領隊吳德威，近期出新書《跨界領導密碼：吳德威的團隊管理與新創智慧》，外界以為他可能要爆料龍隊成立的各種秘辛，但他卻是以球場上的智慧，各種情況來分析現實生活中你會遇到的危機，並且希望透過這本書，傳達更多他的想法，尤其他也有新職務，那就是以無給職的方式，接任桃園市體育發展基金會董事暨執行長，將用各種方式，持續支持運動。
記者吳政紘/綜合報導
吳德威過去就是在科技、新創業十分活躍的高階專業經理人，他曾獲 2016 年百大經理人，也曾擔任阿里巴巴集團天貓海外台灣總經理，相當熱愛棒球，3年前，他選擇從科技「跨界」投入棒球，一下子就幫助味全龍獲得關注，並順利舉辦不少活動，讓龍隊在二軍總冠軍奪冠，把棒球、科技順利融合。
在這一本名為《跨界領導密碼：吳德威的團隊管理與新創智慧》的書籍中，吳德威強調的不只是「幫助他人」，還是一種善的循環，也強調領導，他認為不怕年輕人跌倒，反而鼓勵年輕人勇敢去嘗試，因為還有時間可以調整，失敗也還有機會成功。
這是一本結合棒球、科技、新創等多種知識的「工具書」，吳德威用他個人經驗，深入淺出的文字，讓讀者避免「繞遠路」，反而對自己更了解。
他提到自己也很樂意接下挑戰，反而喜歡「逆境」中幫助公司成長，離開味全龍之後，吳德威日前在網家集團 PChome 電子商務副總經理和露天市集副總經理，也身兼區塊鍊新創及創投等產業的高階職位，目前獲聘為桃園市政府市政顧問，並擔任桃園市體育發展基金會的董事兼執行長，持續連結運動與科技等各產業。